FC Barcelone Mercato : La Juventus insiste pour une légende du Barça

Publié par Thomas G. le 06 janvier 2023 à 13:21

Mis sous pression par l'éventuelle sanction de la Liga, le FC Barcelone pourrait se séparer d'un cadre du vestiaire lors du mercato hivernal.

Le FC Barcelone est sous la menace d’une interdiction de recrutement de la Liga apres un non-respect des règles du fair-play financier. Les Blaugranas ne devraient pas se montrer actifs lors du mercato hivernal pour éviter une sanction. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants du FC Barcelone s’activent en coulisse pour trouver des solutions afin de renflouer les caisses du club et de réduire la masse salariale. Le Barça pourrait ainsi vendre plusieurs joueurs lors du mercato hivernal.

L’international espagnol, Jordi Alba pourrait quitter son club formateur cet hiver malgré un bail qui le lie jusqu’en 2024 avec le Barça. Les performances du défenseur de 33 ans lors de la première partie de saison ont été pointées du doigt. Jordi Alba a également été l’un des grands perdants du mercato estival du FC Barcelone. L’ancien latéral du FC Valence a perdu sa place de titulaire après le recrutement de Marcos Alonso et l’émergence d’Alejando Balde. Les dirigeants du FC Barcelone comptent sur ce duo à l’avenir et les négociations pour prolonger les deux défenseurs espagnols ont commencé. Dans le même temps, Jordi Alba est sur la sellette, son départ permettrait de faire de la place pour Alejandro Baldé et de se délester d’un gros salaire.

FC Barcelone Mercato : La Juventus revient à la charge pour Jordi Alba

Le dossier Jordi Alba aurait connu un nouveau rebondissement cette semaine. Selon les informations de Sport, la Juventus de Turin aurait réactivé la piste menant à l’international espagnol. Les Bianconeri sont à la recherche d’un latéral gauche d’expérience et Jordi Alba serait le candidat idéal pour Massimiliano Allegri.

Les Juventini devront trouver les bons arguments pour convaincre le défenseur du FC Barcelone de partir cet hiver. L’objectif du Barça est de faire des économies cet hiver, les Blaugranas pourraient proposer une réduction salariale à Jordi Alba. En cas de refus, l’international espagnol pourrait être poussé vers la sortie par le FC Barcelone.