FC Barcelone Mercato : Une offre improbable tombe pour Busquets

Publié par Thomas G. le 10 janvier 2023 à 10:11

Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, la légende du FC Barcelone, Sergio Busquets, aurait reçu une offre XXL pour quitter la Catalogne.

Ce week-end, le FC Barcelone a profité de la défaite du Real Madrid pour reprendre 3 points d’avance à la tête de la Liga. Les Blaugranas se sont imposés 1-0 face à l’Atlético Madrid sur la pelouse du Wanda Metropolitano. Le Barça a une nouvelle fois pu compter sur Sergio Busquets qui s’est montré prépondérant dans ce succès. Cette saison, l’international espagnol est un titulaire indiscutable et l’un des hommes forts de Xavi.

En parallèle, la situation contractuelle de Sergio Busquets inquiète la direction du Barça. Le capitaine du FC Barcelone est en fin de contrat en juin prochain et les discussions pour une éventuelle prolongation n’avancent pas. Le milieu de 34 ans souhaiterait partir pour découvrir un nouveau challenge au terme de son bail avec son club formateur. Depuis la fin de la Coupe du monde, Xavi et Joan Laporta tentent par tous les moyens de convaincre Sergio Busquets de rester. Un nouveau contrat au Barça permettrait au champion du monde 2010 d’être incorporé dans le grand projet du FC Barcelone. Sergio Busquets pourrait accompagner la nouvelle génération dorée et jouer dans le nouveau Camp Nou. Reste à savoir si le milieu de 34 ans acceptera de rester au Barça malgré ses velléités de départ.

FC Barcelone Mercato : Sergio Busquets bientôt avec Cristiano Ronaldo ?

Depuis l’ouverture du mercato hivernal, Sergio Busquets est libre de s’engager avec le club de son choix. Selon les informations d’ESPN, le capitaine du FC Barcelone aurait reçu une première offre officielle d’Al-Nassr. Le nouveau club de Cristiano Ronaldo proposerait un salaire de 13 millions d’euros par an à Sergio Busquets. L’objectif d’Al-Nassr serait de réunir le champion du monde 2010, le quintuple Ballon d’Or et Sergio Ramos cet été. Cette nouvelle offensive inquiéterait les dirigeants du FC Barcelone qui n’ont pas tardé à réagir. Les Blaugranas seraient d’ores et déjà à la recherche de son successeur, la venue de Ruben Neves serait proche d’être bouclée.