OL Mercato : Le plan de Laurent Blanc pour cet hiver

Publié par Jules le 10 janvier 2023 à 15:25

Malgré l'arrivée de John Textor à l'OL en 2022, l'Olympique Lyonnais se montre un peu timide sur ce début de marché des transferts.

Sans surprise, si l'OL veut remonter un peu au classement et se mêler à la lutte pour les places européennes, le club devra sans doute recruter quelques joueurs supplémentaires dès le mois de janvier. Alors que l'arrivée de Dejan Lovren a déjà été conclue il y a quelques jours dans le Rhône, l'Olympique Lyonnais doit désormais se pencher sur de nouvelles pistes, d'autant plus que Laurent Blanc a des idées bien précises sur les recrues qu'ils souhaiteraient enrôler durant ce marché des transferts.

Cependant, comme l'explique Le Progrès, les moyens de l'OL ne sont pas illimités pour investir durant le mercato hivernal. Sur les 86 millions d'euros injectés par John Textor dans le club il y a quelques semaines, "seulement" 40 millions étaient destinés au recrutement. D'autant plus que cette somme était établie dans le budget prévisionnel de juillet dernier et compte également les recrues arrivées l'été dernier à Lyon. Le budget des Gones est donc bien entamé pour cet hiver et Laurent Blanc doit trouver des solutions pour se renforcer.

OL Mercato : Lyon va se concentrer sur la vente de joueurs

Pour le moment, cinq noms sont évoqués concernant les départs du côté de l'OL. Parmi eux, on retrouve Romain Faivre et JeffReine-Adélaïde, mais aussi Jérôme Boateng, Moussa Dembélé et Houssem Aouar. Ces trois joueurs sont en fin de contrat et l'Olympique Lyonnais voudrait les vendre pour récupérer une petite somme afin de réinvestir.

Si cela semble être en assez bonne voie pour Houssem Aouar, qui semble se diriger vers l'Italie, les clubs ne se bousculent pas pour les autres noms. Laurent Blanc va donc devoir attendre de voir si la situation se décante dans les prochaines semaines avant de savoir s'il aura le droit à quelques renforts supplémentaires cet hiver. Le coach de l'OL aimerait notamment valider l'arrivée d'une sentinelle au plus vite à Lyon.