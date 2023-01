FC Nantes Mercato : Le FCN vise un ancien milieu de Montpellier

Publié par ALEXIS le 11 janvier 2023 à 03:11

En plus d’Andy Delort de l’OGC Nice, le FC Nantes serait aux trousses d’un joueur bien connu en Ligue 1 et évoluant à l’étranger depuis l’été.

Ouvert depuis le premier janvier, le Mercato hivernal sera refermé le 31 janvier. Mais le FC Nantes n’a toujours pas recruté de nouveaux joueurs. L’une des pistes du FCN, menant vers Mathieu Valbuena, est toujours au stade de rumeur. Quant à l’intérêt pour Andy Delort, avant centre de l’OGC Nice, il n’a pas été confirmé par Antoine Kombouaré. Dans des propos rapportés par RMC Sport, l’entraineur du FC Nantes est resté évasif sur le N°7 du Gym. « La piste Andy Delort ? On travaille sur des dossiers. On peut annoncer plein de noms, mais pfff... Moi, ce mercato d’hiver me fatigue », a-t-il répondu.

Notons que l’ancien buteur du Montpellier HSC a des envies d’ailleurs et l’a clairement fait savoir aux dirigeants du club azuréen. Mais le limogeage de Lucien Favre, avec qui il ne s’entendait pas sur son utilisation, pourrait changer la donne à Nice où l’attaquant est sous contrat jusqu’en juin 2024.

FC Nantes Mercato : Florent Mollet dans le viseur du FCN

Les noms de Moussa Al-Tamari (Louvain, Belgique) et Vincent Aboubakar, poussé dehors à Al-Nassr FC (Arabie Saoudite) circulent dans la Cité des Ducs. Au milieu de terrain, le FC Nantes aurait coché le nom de Florent Mollet (31 ans). Selon les informations de L’Équipe, la direction des Canaris « étudie plusieurs profils et songe notamment à l'ancien Montpelliérain, qui évolue à Schalke 04 ». Les négociations seraient entamées. Delort et Mollet seraient quant à eux « séduits à l'idée de rejoindre le vainqueur de la Coupe de France 2022 », à en croire le quotidien sportif. Pour rappel, Florent Mollet a rejoint Schalke 04 en juin 2022. Il est lié au club de Gelsenkirchen jusqu'en 2025 et vaut 2,5 M€ sur le marché des transferts.