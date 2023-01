Real Madrid Mercato : Le Real pourrait obtenir des accords de prestige

Publié par Thomas G. le 11 janvier 2023 à 05:41

Lancé dans une deuxième partie de saison qui pourrait être historique, le Real Madrid souhaiterait prolonger deux cadres.

Le Real Madrid pourrait de nouveau marquer l’histoire cette saison en remportant un 36e titre de champion d’Espagne et une 15e couronne en Ligue des Champions. Les Merengues veulent également garder leur titre en Supercoupe d’Espagne et remporter une première coupe du Roi depuis 2014. Les Madrilènes pourront compter sur un groupe étoffé qui est habitué à la pression des grands rendez-vous. Certains cadres du Real sont en fin de contrat en juin prochain et les Merengues aimeraient les prolonger.

C’est notamment le cas de l’international espagnol Marco Asensio et du Ballon d’Or 2018, Luka Modric. L’objectif des dirigeants du Real Madrid est de prolonger ces deux cadres du vestiaire pour les incorporer dans le nouveau projet galactique. Les Madrilènes veulent poursuivre leur stratégie qui consiste à allier la jeunesse et l’expérience. Le Real Madrid pourrait passer à l’action après la Supercoupe d’Espagne pour accélérer les prolongations de Marco Asensio et de Luka Modric. Depuis le 1er janvier, les deux joueurs peuvent négocier avec d’autres clubs et les Merengues veulent éviter un nouveau cas Sergio Ramos. Le capitaine emblématique de la Casa Blanca avait quitté le Real Madrid libre en 2021 pour rejoindre le PSG.

Real Madrid Mercato : Marco Asensio et Luka Modric devraient rester au Real

L’optimisme est de rigeur pour le Real Madrid dans ces dossiers, et les Merengues espèrent pouvoir boucler rapidement ces deux prolongations. Marco Asensio suscite de nombreuses convoitises depuis plusieurs mois, le Barça, le PSG, Arsenal ou encore Tottenham se sont renseignés sur sa situation. Selon Mario Cortegana, le Real Madrid a entamé des négociations avec l’entourage du joueur pour une prolongation.

En parallèle, les Merengues sont confiants dans le dossier Luka Modric, les deux parties ont un but commun : prolonger l’aventure. Selon les informations de Mario Cortegana, l’international croate souhaite rester dans le monde du football après sa carrière et une reconversion pourrait lui être proposée.