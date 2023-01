PSG Mercato : Paris proche d'un accord inattendu avec Galatasaray

Publié par Thomas le 11 janvier 2023 à 10:47

Auteur d'un mercato estival ambitieux, le PSG pourrait boucler cet hiver un deal important en attaque du côté de Galatasaray.

Les très bons coups s’enchaînent au Paris Saint-Germain. Sous l’impulsion de Luis Campos, le club de la capitale a opéré depuis la fin de saison dernière une restructuration importante de son effectif, réduisant notamment l’équipe de Christophe Galtier et recrutant des profils prometteurs. Lors du dernier mercato estival, le dirigeant portugais avait notamment acté les départs d’une vingtaine de joueurs jugés indésirables, pour la plupart sous la forme de prêt. Mais pour certains, l’aventure pourrait se poursuivre loin du PSG à l’issue de la saison, c’est le cas notamment de Mauro Icardi, qui semble s’épanouir du côté de Galatasaray.

L’attaquant argentin faisait partie des joueurs les plus décevants du groupe parisien la saison dernière, raison pour laquelle le board actuel a souhaité lui trouver rapidement un point de chute. Prêté cette saison au club stambouliote, Mauro Icardi devrait s’engager définitivement dans sa nouvelle équipe, comme le révèle ce matin La Gazzetta dello Sport.

PSG Mercato : Un accord bientôt conclu avec Galatasaray pour Icardi ?

D’après le média transalpin, les dirigeants turcs seraient très satisfaits du rendement de l’ancien Interiste, déjà auteur de 5 buts et 4 passes décisives en 7 rencontres de championnat, dont une réalisation face au Fenerbahçe ce week-end (victoire 3-0). Des performances qui auraient poussé Galatasaray à négocier avec le PSG ces derniers jours pour boucler le transfert définitif de l’Argentin. Un accord pourrait rapidement être trouvé entre le PSG et Galatasaray, qui pourrait formuler une offre proche des 15 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur de 29 ans.

La source dévoile que l’attaquant serait de plus en plus intégré dans le vestiaire stambouliote et afficherait un bien-être notoire dans sa nouvelle vie. Pour rappel, Mauro Icardi s’est récemment séparé de sa femme et agent, Wanda Nara, aux termes d’un long feuilleton qui avait agité la saison 2021/2022 du PSG.