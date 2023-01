FC Nantes Mercato : Le FCN fonce sur un milieu de l'AS Monaco

Publié par Jules le 11 janvier 2023 à 12:32

Le FC Nantes veut se renforcer durant ce mercato et cible un milieu de l'AS Monaco pour combler les lacunes identifiées au FCN par Kombouaré.

Les noms se multiplient du côté du FC Nantes. En effet, le FCN multiplie les pistes depuis plusieurs jours afin de trouver de bonnes affaires pour se renforcer rapidement. Engagés dans la lutte pour le maintien cette saison, les Canaris vont avoir besoin de sang neuf pour quitter cette 15e place de Ligue 1, afin de remonter au classement pour se donner un peu d'air en vue de la seconde partie du championnat.

Pour ce faire, le FC Nantes veut notamment recruter un milieu de terrain. Arrivé cet été, Moussa Sissoko ne fait pas l'unanimité et peine à retrouver son niveau affiché lors de son passage en Angleterre. Ainsi, Antoine Kombouaré souhaite valider des recrues à ce poste, le nom de Florent Mollet, ancien joueur du Montpellier HSC, est notamment évoqué comme une piste potentielle pour le FC Nantes afin de garnir l'entrejeu, en difficulté depuis l'entame de la saison.

FC Nantes Mercato : Le FCN pense à Jean Lucas au milieu de terrain

Pour renforcer son milieu de terrain, le FC Nantes semble chercher un joueur qui connaît bien le championnat de France et qui est disponible rapidement. C'est pourquoi, le FCN pourrait se positionner dans les prochains jours sur Jean Lucas, indésirable à l'AS Monaco. Passé par l'OL et le Stade Brestois, le joueur brésilien de 24 ans est invité à quitter le Rocher cet hiver, et pourrait donc rallier la Loire-Atlantique, où les Canaris s'intéressent à lui selon Ouest-France.

Le Brésilien de l'AS Monaco n'est qu'un seul des quatre noms cités pour renforcer le milieu de terrain du FC Nantes cet hiver. En plus de Florent Mollet, évoqué plus tôt, Morgan Sanson (Aston Villa) et Clément Grenier (Majorque) sont aussi observés par les Canaris qui semblent vouloir un joueur avec de l'expérience dans le championnat de France.