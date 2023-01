Stade Rennais : Un coup dur se précise au SRFC face à Marseille

Publié par Enzo Vidy le 12 janvier 2023 à 12:22

Après la défaite du Stade Rennais à Clermont, un terrible coup dur se précise pour le déplacement à Marseille en Coupe de France.

Mercredi soir, le Stade Rennais a une nouvelle fois montré son plus mauvais visage, comme c'est trop souvent le cas à l'extérieur cette saison. face à une vaillante équipe de Clermont, les Rouge et Noir n'ont jamais été capables de déstabiliser le bloc clermontois. Les faits de jeu n'ont pas non plus joué en la faveur du SRFC, notamment à la 17e minute quand Clément Turpin décide de ne pas accorder le penalty après consultation du VAR malgré une main flagrante dans la surface clermontoise. Néanmoins, cette erreur d'appréciation de la part de l'arbitre central n'excuse en rien la prestation du Stade Rennais sur la globalité de la rencontre.

À la 31e minute, le Stade Rennais se fait punir par Grejohn Kyei, bien aidé par la défense bretonne. Malgré une égalisation d'Arnaud Kalimuendo à 15 minutes de la fin du match, le SRFC, réduit à 9 après les expulsions de Benjamin Bourigeaud et Warmed Omari, va se faire punir dans les dernières secondes et s'incliner 2-1 en Auvergne. Les conséquences au classement sont immédiates, le Stade Rennais se retrouve désormais à 5 points du podium après la victoire de l' OM à Troyes. Cette défaite à Clermont va laisser des traces, et considérablement impacter le Stade Rennais, d'abord contre le PSG dimanche, mais aussi face à Marseille en Coupe de France vendredi prochain.

Stade Rennais : Benjamin Bourigeaud suspendu à Marseille ?

Sous la menace d'une suspension en cas de carton jaune, Benjamin Bourigeaud en a finalement reçu deux par Clément Turpin mercredi soir. Il est donc d'ores et déjà suspendu pour la réception du PSG dimanche prochain, mais devrait également être privé du match face à l' OM le 20 janvier prochain au Vélodrome. Si cela venait à être confirmé, ce serait un terrible coup dur pour le Stade Rennais, déjà privé de Martin terrier, et possiblement de Xeka pour ce 16e de finale. Suite à son carton rouge direct, Warmed Omari pourrait également manquer les deux prochaines rencontres du SRFC.