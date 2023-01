Stade Rennais : Terribles nouvelles pour le SRFC avant Paris

Publié par Ange A. le 11 janvier 2023 à 23:47

Les nouvelles ne sont pas bonnes au Stade Rennais avant de défier le PSG dimanche. Le SRFC s’est incliné contre Clermont mercredi.

Le Stade Rennais peine à suivre le rythme à l’amorce de cette deuxième partie de saison. Mercredi, le SRFC a concédé sa deuxième défaite en trois matchs de Ligue 1 depuis la reprise sur la pelouse de Clermont. Rennes s’est incliné (2-1) contre le club auvergnat. Arnaud Kalimuendo a permis aux Rouge et noir de revenir au score suite à l’ouverture du score Grejhon Kyei. Un but de Johan Gastien dans le temps additionnel a offert la victoire au CF63. Battu par Clermont, le club breton cale à la 4e place et voit Marseille (3e) creuser l’écart avec désormais cinq unités d’avance. Outre cette défaite, Bruno Genesio a enregistré un autre coup dur avant le choc qui l’attend dimanche au Roazhon Park. Le SRFC reçoit le Paris Saint-Germain pour la 19e journée de Ligue 1. Un match pour lequel l’entraîneur rennais sera privé de deux nouveaux éléments.

Stade Rennais : Deux forfaits déjà actés au SRFC contre le PSG

Le Stade Rennais a terminé la rencontre contre Clermont en infériorité numérique. Le SRFC a tour à tour perdu Benjamin Bourigeaud et Warmed Omari lors de cette partie. Le milieu de terrain et le défenseur central ont été expulsés contre le CF63. Ils manqueront tous deux l’affiche contre le PSG dimanche. Un coup dur pour Bruno Genesio qui se voit priver d’un cadre de son effectif en la personne de Bourigeaud. Le milieu rennais va manquer son premier match de la saison suite à son expulsion. Il compte 4 buts et 8 passes cette saison en 25 apparitions. Quant au jeune défenseur central, il ne signait que son deuxième match de la saison sur la pelouse du CF63. Longtemps éloigné des terrains cette saison en raison d’une blessure, il a signé son retour à la compétition lors de la reprise contre le Stade de Reims.

Ces absences s’ajoutent déjà aux forfaits de Baptiste Santamaria, Martin Terrier et Xeka. Victime d’une rupture des ligaments croisés, l’attaquant vedette du SRFC ne rejouera plus cette saison. La durée d’indisponibilité de Terrier est estimée à huit mois.