RC Lens Mercato : Plusieurs signatures en vue pour Franck Haise

Publié par Jules le 12 janvier 2023 à 16:22

Alors que le RC Lens a déjà bouclé l'arrivée de Julien Le Cardinal il y a quelques mois, le RCL devrait avancer sur plusieurs signatures importantes.

Après un début de saison éclair, le RC Lens pointe à la deuxième position de Ligue 1 alors que la première moitié de saison s'est déjà écoulée. Une très belle place pour le RCL qui se mêle à la lutte pour la Ligue des Champions, et qui vise désormais une qualification en Coupe d'Europe à l'issue de l'exercice 2022-2023. Pour ce faire, les Sang et Or espèrent obtenir quelques renforts dans les prochaines semaines pour atteindre les nouveaux objectifs des hommes de Franck Haise.

Tandis que le transfert d'Adrien Thomasson en provenance du RC Strasbourg est en très bonne voie, le RC Lens cherche encore à se renforcer à plusieurs postes, notamment en défense. En plus des quelques joueurs qui pourraient arriver durant le mois de janvier, le RCL va, aussi et surtout, tenter de conserver plusieurs de ses éléments essentiels, afin de conserver un groupe équilibré et concerné durant la seconde partie de saison.

RC Lens Mercato : Des prolongations se profilent au RCL

Dans les prochains jours, le RC Lens devrait avancer sur plusieurs prolongations essentielles, comme le révèle L'Équipe aujourd'hui. Effectivement, les Sang et Or veulent prendre de l'avance sur leur emploi du temps, afin de ne pas se retrouver bloquer avec des joueurs dont le contrat expire en juin 2024. C'est le cas de Jonathan Gradit, Facundo Medina, Wesley Saïd et Florian Sotoca, quatre éléments importants de l'effectif lensois et qui comptent dans l'esprit de Franck Haise.

Les quatre dossiers seraient donc sur la table des dirigeants qui devraient entamer des discussions avec les principaux concernés dans les prochains jours. Pour le moment, aucun club ne s'est encore positionné pour l'un des quatre joueurs du RC Lens, mais les Sang et Or doivent se méfier dans ces dossiers importants.