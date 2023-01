OGC Nice Mercato : Visite médicale imminente pour un milieu

Publié par ALEXIS le 13 janvier 2023 à 11:52

RMC Sport confirme un transfert imminent pour un milieu de l'OGC Nice, et donne plus de détails sur la transaction vers la Premier League.

Le quotidien sportif a annoncé jeudi que l’ OGC Nice a trouvé un accord avec Wolverhampton pour le transfert de Mario Lemina (29 ans). Le milieu de terrain du Gym va donc retourner en Angleterre où il a évolué sous le maillot de Southampton (2017-2019) et de Fulham FC en prêt (2020-2021). Arrivé au Gym en juillet 2021 en provenance des Saints, contre une indemnité de transfert de 5,5 millions d'euros, l’international gabonais (25 sélections, 3 buts) a fait une bonne première saison (2021-2022). Il avait pris part à 32 matches en Ligue 1 et 4 en Coupe de France sous les ordres de Christophe Gattier, et il avait marqué 2 buts.

Cette saison encore, Mario Lemina fait partie des joueurs les plus utilisés par Lucien Favre, limogé cette semaine. Il a fait 14 apparitions en Ligue 1 et a été titulaire 11 fois. Mais il va laisser un point noir à l’ OGC Nice, relatif à sa suspension pour quatre matchs de Ligue 1 en août et septembre. Le milieu défensif des Aiglons avait écopé d’un carton rouge direct, suite à une violente faute sur Komnen Andric de Clermont Foot, lors de la 3e journée du championnat.

OGC Nice Mercato : Visite médicale prévue pour Mario Lemina

Le départ de Mario Lemina de l’ OGC Nice à Wolverhampton est donc imminent. Selon Radio Monte Carlo, elle devait se faire dans les prochaines heures, dans la foulée de sa visite médicale prévue ce vendredi 13 janvier. La source donne plus de détails sur le transfert. Il avoisinerait les 11 millions d'euros. « Le Gym n’a pas prévu de compenser le départ de Lemina par une arrivée poste pour poste. Les dirigeants niçois comptent sur Hicham Boudaoui (23 ans) et veulent faire de la place à Alexis Beka-Beka (21 ans), acheté 12 M€ au Lokomotiv Moscou l'été dernier », précise RMC Sport.