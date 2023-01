LOSC Mercato : Un attaquant de Lille dans les radars du FC Séville

Publié par Thomas G. le 13 janvier 2023 à 18:22

Bien placé dans la course à l’Europe cette saison, le LOSC pourrait perdre un attaquant international, dans les radars du FC Séville.

Le LOSC est actuellement 7e du championnat à 3 points de la 5e place et à 8 points de la 3e place. Cette saison, les Dogues sont à la lutte pour se qualifier à une coupe d’Europe. Malgré les nombreux départs à l’intersaison, les Lillois ont réussi à reformer un groupe compétitif. Après le match nul face au Stade Brestois, les hommes de Paulo Fonseca pourraient repartir de l’avant lors de la réception de Troyes ce week-end.

Les Dogues pourront notamment compter sur Jonathan Bamba, Rémy Cabella, Adam Ounas ou encore Jonathan David. Dans le même temps, l’international américain Timothy Weah a été relégué sur le banc des remplaçants depuis l’arrivée de Paulo Fonseca. L’ancien attaquant du PSG n'a pas réussi à s’imposer dans le onze lillois et un départ cet hiver, est à l’étude. Après une première Coupe du monde réussie avec les Etats-Unis, la cote de Timothy Weah a grimpé en flèche et plusieurs clubs se sont renseignés. L’international américain pourrait donc quitter le LOSC cet hiver pour relancer sa carrière.

LOSC Mercato : Timothy Weah est la priorité du FC Séville

Après la prolongation du capitaine Benjamin André, le LOSC pourrait de nouveau se montrer actif. Selon les informations de Mundo Deportivo, le FC Séville aurait pris des renseignements concernant la situation de Timothy Weah. Les Sévillans souhaiteraient recruter un renfort offensif cet hiver pour pallier au départ d’Isco et de Kasper Dolberg.

Les dirigeants du FC Séville vont devoir trouver un terrain d’entente avec le LOSC qui réclame 15 millions d'euros pour l'attaquant de 22 ans. Le directeur sportif sévillan, Monchi, pourrait proposer un prêt avec option d'achat aux Lillois. En parallèle, Lille pourrait réaliser une belle vente grâce à Timothy Weah, l’ailier américain est très courtisé sur le marché des transferts. En plus du FC Séville, l’attaquant du LOSC est suivi par Everton et Brighton, et les Dogues pourraient profiter de surenchères pour réaliser une belle vente.