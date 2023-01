OL : Dejan Lovren présent à Nantes ? Laurent Blanc répond

Publié par Enzo Vidy le 09 janvier 2023 à 23:55

À deux jours du déplacement à Nantes, Laurent Blanc a fait le point sur le groupe de l' OL et sur la potentielle présence de Dejan Lovren.

Après avoir péniblement décroché son billet pour les 16es de finale de la Coupe de France ce week-end, l' OL va retrouver le championnat avec un périlleux déplacement à Nantes. Battus 1-0 lors de la précédente journée face au Clermont Foot à domicile, les Gones doivent absolument s'imposer mercredi pour ne pas laisser la crise s'amplifier à l' OL

À l'occasion de cette rencontre, Laurent Blanc était présent devant la presse ce lundi pour évoquer cette rencontre et faire un point sur son équipe. "Il y a beaucoup de travail, je vous le répète depuis le début. Le jour où je ne le dirai plus, c'est que je ne serai plus là ou c'est que ça verra à l'oeil nu sur le terrain. Je veux qu’on produise du jeu. Notre salut passe par là mais pour jouer il faut en avoir l’envie, on en a, les qualités et les joueurs. Notre effectif était très amputé ces derniers temps."

OL : Laurent Blanc prendra une décision dans les prochaines heures pour Lovren

Arrivé lundi dernier à l' OL en provenance du Zénith Saint-Petersbourg, Dejan Lovren pourrait faire partie du voyage à Nantes dès mercredi. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Laurent Blanc a laissé planer le doute concernant le défenseur croate. "On est en train de le remettre en jambes. La 2e partie de saison est encore longue, on ne prendra pas de risque sur le match de Nantes. S’il est en risques, on patientera. Aujourd’hui, ça sera son 2e entraînement avec le groupe, mais il faut qu’il retrouve des sensations qui sont quand même importantes." Il n'est donc pas certain de voir Dejan Lovren sur la pelouse de la Beaujoire mercredi soir, et l' OL devra certainement encore souffrir un peu sur le plan défensif, comme c'est déjà le cas depuis le début de saison.