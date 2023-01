PSG Mercato : C'est fait, Paris acte un transfert en attaque

Publié par Ange A. le 15 janvier 2023 à 08:07

Outre le départ de Pablo Sarabia, un autre attaquant, actuellement en prêt, va définitivement quitter le PSG dans les prochains mois.

De retour au Paris Saint-Germain l’été dernier après un prêt fructueux au Sporting Lisbonne, Pablo Sarabia est de nouveau sur le départ. Après le Portugal, l’ailier espagnol va découvrir la Premier League cet hiver. Wolvehampton est sur le point de boucler le transfert de l’attaquant âgé de 30 ans. Les Wolves sont avant-derniers de leur championnat et visent des renforts pour assurer leur maintien dans l’élite du football anglais. Outre le départ imminent de Sarabia, le board francilien va acter un autre futur transfert. Actuellement prêté sans option d’achat à Galatasaray, Mauro Icardi est parti pour rester dans la capitale turque. L’attaquant argentin donne satisfaction au club stambouliote. Lequel envisage désormais de conserver l’ancien buteur de l’Inter Milan. Selon la presse italienne, les dirigeants parisiens ont déjà tranché dans ce dossier.

PSG Mercato : Le sort de Mauro Icardi déjà scellé à Paris

Le Paris Saint-Germain ne compte pas retenir Mauro Icardi. Selon La Gazetta dello Sport, le PSG serait même disposé à brader Mauro Icardi. Galatasaray serait disposé à débourser 15 millions d’euros pour la signature de l’international argentin. Un montant qui ferait les affaires du club francilien. Lequel avait pourtant claqué 50 millions d’euros en 2020 pour le transfert de l’avant-centre sud-américain. Décevant ces deux dernières saisons, l’ancien intériste n’entre plus dans les plans du Paris SG. Raison pour laquelle le club de la capitale souhaite le refourguer.

Poussé vers la sortie à Paris, Mauro Icardi réalise jusqu’ici une bonne pige avec Galatasaray. L’Argentin compte 5 réalisations et 4 passes décisives en 8 matchs avec l’actuel leader de Super Lig. Il ne cache plus d’ailleurs son bien-être avec le club turc et se dit prêt à renoncer à ses gros émoluments à Paris. « Je suis très content à Galatasaray et je veux rester. Je suis prêt à faire le sacrifice nécessaire », a-t-il assuré.