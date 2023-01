OL : Peter Bosz vide son sac sur les joueurs de Lyon

Publié par Enzo Vidy le 16 janvier 2023 à 11:09

Alors que l' OL traverse une crise de grande ampleur, Peter Bosz, remercié par le club en octobre, a vidé son sac sur les joueurs lyonnais.

Les jours passent et la situation devient dramatique à l' OL. Accueillis de manière très houleuse par leurs supporters samedi soir avant le match face au RCSA, les joueurs de Laurent Blanc n'avaient pas d'autres choix que de s'imposer devant leur public pour calmer la situation. Les premières minutes tournent à l'avantage des Gones, qui se créent de nombreuses occasions grâce notamment à un Rayan Cherki très en jambe lors du début de rencontre. Mais comme souvent, l' OL ne concrétise pas et va se faire punir sur des erreurs défensives assez grossières.

29e minute de jeu, Jean-Eudes Aholou, laissé seul à l'entrée de la surface lyonnaise, envoie une belle reprise de volée qui trompe Anthony Lopes. Trois minutes plus tard, sur un cafouillage lunaire dans la surface, Habib Diallo enfonce l' OL et permet au RCSA de mener 2-0 au Groupama Stadium. Malgré un penalty d'Alexandre Lacazette en fin de première période, et de nombreuses occasions en deuxième, les Lyonnais s'inclinent 2-1 et s'enfoncent dans une situation qui devient dramatique. Après cette énième débâcle, un homme bien connu de l' OL a été interrogé sur la situation du club, et sa réponse ne devrait pas plaire à tout le monde.

OL : Peter Bosz fustige les joueurs de l'Olympique Lyonnais

Débarqué par le club en octobre dernier au profit de Laurent BLanc, Peter Bosz s'est exprimé au micro d'ESPN sur la situation de l' OL qui ne cesse de s'empirer d'année en année, et pour lui, les joueurs ont une grande part de responsabilité. "Il y a bien sûr une raison pour laquelle ils n'ont pas gagné de titre dans les années qui m'ont précédé. À mon avis, le pouvoir reposait trop sur les joueurs et il n'y avait pas vraiment de mentalité de gagnant au club. Ils aimaient tout, mais n'étaient pas prêts à le mettre en pratique." Des propos forts, mais qui résument peut être assez bien ce qu'il se passe à l'Olympique Lyonnais depuis quelque temps maintenant. Actuellement 9e du championnat, l' OL est désormais complètement distancé des places européennes.