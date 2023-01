Stade Rennais : Le message fort d'Arthur Theate envers ses coéquipiers

Publié par Enzo Vidy le 16 janvier 2023 à 13:00

À l'issue de la belle victoire du Stade Rennais face au PSG, Arthur Theate a livré un beau message à ses coéquipiers du SRFC.

C'est certainement l'homme du match côté Stade Rennais après la victoire 1-0 des Bretons face au PSG. Dans une défense à 5 peu travaillée par l'équipe de Bruno Genesio, Arthur Theate a rayonné dans tous les niveaux, et a écœuré les attaquants parisiens. Mais le défenseur belge n'a pas fait que défendre, loin de là. Positionné dans l'axe gauche, aux côtés d'Adrien Truffert, Arthur Theate était l'un des seuls centraux à prendre l'initiative de se projeter vers l'avant pour apporter du danger dans la défense parisienne.

À la 28e minute, sur la grosse occasion d'Arnaud Kalimuendo, c'est le joueur belge qui déclenche l'action, avec une merveilleuse passe pour Adrien Truffert. En seconde période, c'est encore lui qui trouve parfaitement son latéral gauche dans le dos d'Achraf Hakimi. Derrière, Hamari Traoré, idéalement servi par Adrien Truffert, conclut du pied gauche et inscrit le seul but de la rencontre. Comme un symbole, les trois meilleurs joueurs du Stade Rennais sur cette rencontre sont à la réalisation et à la conclusion de ce magnifique mouvement collectif.

Stade Rennais : Arthur Theate rend hommage à ses coéquipiers

Après le succès du Stade Rennais, Arthur Theate s'est arrêté en zone mixte pour répondre aux journalistes présents sur place. Questionné sur la performance que venait de réaliser les hommes de Bruno Genesio, le défenseur de 22 ans a envoyé un joli clin d'œil à ses partenaires. "Comme je l'ai dit la semaine dernière après le match contre Clermont, j'étais sûr que mes coéquipiers allaient répondre présents aujourd'hui parce que j'ai une confiance énorme en eux, et par ce qu'on travaille dur tous ensemble toutes les semaines. Ce sont les récompenses de tout le travail qu'on effectue la semaine." Des mots forts qui témoignent de la solidarité qui règne dans le vestiaire, et qui fait la force du Stade Rennais depuis le début de la saison.