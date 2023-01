RC Lens Mercato : Un taulier du RCL convoité en Europe

Publié par Enzo Vidy le 17 janvier 2023 à 04:14

Après une première partie de saison exceptionnelle, un taulier du RC Lens suscite beaucoup d'intérêt chez les voisins européens.

C'est l'équipe phare de cette première moitié de championnat. Le RC Lens a impressionné tout son monde depuis le début de la saison, et les résultats en témoignent largement. Deuxième du classement derrière le PSG, les Sang et Or n'ont que trois points de retard sur le leader parisien, et conservent toutes ses chances de titre en fin de saison. Avec seulement une seule défaite en 19 matches, le RC Lens a surtout rayonné à Bollaert, avec un bilan tout simplement parfait : 10 victoires en 10 matches à domicile.

Les hommes de Franck Haise possèdent également la meilleure défense de Ligue 1 avec pas plus de 13 buts encaissés en 19 rencontres. Si l'arrière garde lensoise est aussi efficace, c'est grâce à certains joueurs qui réalisent des performances XXL à chaque rencontre. C'est notamment le cas de Kevin Danso, défenseur autrichien, qui est un véritable pilier dans la charnière centrale des Sang et Or. D'ailleurs, cela n'est pas passé inaperçu aux yeux de certains clubs européens.

RC Lens Mercato : Kevin Danso a eu des contacts venant d'Europe

Si l'on en croit les informations révélées par le média allemand, Fussball Transfers, Kevin Danso est convoité cet hiver. En effet, le défenseur du RC Lens aurait d'ores et déjà eu des contacts avec des clubs anglais, italiens et allemands comme le précise le média, sans dévoiler l'identité des clubs en question.

Il est également précisé que Kevin Danso ne fera pas le forcing pour quitter le RC Lens durant ce mercato hivernal. Une chose est sûre, ses performances sur la première partie de saison ont été sérieusement observées, et même si aucune offre n'est arrivée sur la table des dirigeants du RC Lens, la donne pourrait changer dans les prochains jours.