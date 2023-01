PSG Mercato : 200M€, une mauvaise opération d’Al-Khelaïfi dénoncée

Publié par JEAN-LUC D le 16 janvier 2023 à 21:14

En allant cherchant Neymar au Barça contre un chèque historique de 222 millions d’euros à l’été 2017, le PSG croyait avoir fait une affaire en or. Mais que non.

Daniel Riolo n’apprécie pas du tout les prestations de Neymar avec le Paris Saint-Germain depuis le nouvel échec du Brésil à la Coupe du monde 2022 au Qatar. S’appuyant sur le match totalement décevant de l’attaquant de 30 ans, dimanche soir, face au Stade Rennais, le journaliste français n’a pas pris de gants pour cracher ses vérités à l’ancien milieu offensif du Barça.

« Il a toujours été comme ça ! Il s'est foutu de votre gueule et de celle de tous les supporteurs du PSG en faisant un bon début de saison parce qu'il préparait la Coupe du monde. Il s'en tape de Paris, il était juste en entraînement pour préparer le Mondial. Là, c’est fini, il a recommencé à jouer aux jeux vidéo toute la nuit, il y a les images qui circulent à nouveau, c'est terminé ! », a lâché Riolo dans L’After Foot sur RMC avant de critique le choix de Christophe Galtier de laisser la star brésilienne sur le terrain toute la rencontre.

« Il reste toute la rencontre alors qu'il fait un match catastrophique et il finit par s'embrouiller avec tous les joueurs adverses avec un état d'esprit minable. Mais est-ce qu'on se rend compte que Neymar c'est le plus gros flop de l'histoire du football », a-t-il ajouté. Pour lui, le Paris SG devrait se débarrasser de Neymar, qui n’a été qu’une énorme erreur de casting.

PSG Mercato : Le Paris SG prêt à se séparer de Neymar ?

Alors que les rumeurs sur un éventuel départ de Neymar l’été prochain ont refait surface, le quotidien Le Parisien a récemment indiqué que cette décision a pour le moment été mise en stand bye par la direction du Paris Saint-Germain. Au profit du compatriote de Marquinhos, le fait qu’il n’a jamais été aussi décisif depuis son arrivée à conforter le club dans cette position. Pour Daniel Riolo, les dirigeants parisiens ne doivent plus perdre le temps dans ce dossier, Neymar doit rapidement quitter le PSG.

« Ce n’est pas parce qu'il a été bon sur 2 matchs contre l'Atalanta Bergame et Leipzig en 2020 que ça va te sauver la vie. Cela suffit pour justifier un transfert à 220 millions d’euros et un salaire à 50 millions d’euros par an ? Mais qu’on arrête de se foutre de notre gueule », a lancé le Chroniqueur sportif. Pour rappel, le partenaire de Messi et Mbappé est lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2027 selon les récents propos de son père.