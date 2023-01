FC Barcelone Mercato : Le Barça a déjà bouclé trois signatures

Publié par Jules le 17 janvier 2023 à 17:50

Le FC Barcelone ne parvient pas encore à finaliser ses dossiers prioritaires. Néanmoins, trois signatures sont d'ores et déjà actées.

Après plus de deux semaines de mercato, le FC Barcelone n'a toujours pas enregistré de renfort cet hiver. Malgré les nombreuses rumeurs concernant le club catalan, les choses semblent traîner, même si plusieurs dossiers sont attendus du côté du Barça ces prochaines semaines, notamment le départ de Franck Kessié vers l'Inter Milan. Ce dernier pourrait être intégré dans un échange avec Marcelo Brozovic, qui constituerait la première recrue hivernale des Blaugranas dans les prochaines semaines.

Cependant, même si aucune arrivée n'a encore été annoncée par le FC Barcelone en ce début du mois de janvier, les dirigeants blaugranas ne chôment pas et avancent sur d'autres dossiers, notamment la question des prolongations de contrat, qui est centrale au Barça. De nombreux joueurs arrivent en fin de contrat dans quelques mois, ou à l'issue de la saison prochaine, et les Blaugranas veulent éviter que ces derniers ne quittent le club gratuitement, particulièrement en ce qui concerne les jeunes.

FC Barcelone Mercato : Trois jeunes joueurs devraient prolonger en fin de saison

Interrogé par la radio catalane RAC1, Joan Laporta, le président du FC Barcelone, s'est exprimé sur l'avancée des négociations concernant les prolongations de contrat de plusieurs joueurs. Ainsi, le Barça aurait déjà tout planifié concernant l'avenir de trois de ses joueurs. "Il est prévu qu'à la fin de la saison, nous enregistrerons les dossiers pour Ronald Araujo et Gavi et renouvellerons Alejandro Balde."

Les supporters du FC Barcelone devront donc encore patienter pour voir leurs joueurs rempiler avec les Blaugranas, même si Joan Laporta et le Barça semblent avoir les choses en main en ce qui concerne ces trois dossiers épineux. Les choses ne devraient donc plus bouger pour Alejandro Balde, Ronald Araujo et Gavi dans les prochaines semaines.