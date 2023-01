PSG : Grosse tension pour les retrouvailles entre Messi et Ronaldo

Publié par JEAN-LUC D le 19 janvier 2023 à 13:10

En match amical de prestige, le PSG affronte ce jeudi soir la Riyadh Season Team emmenée par Ronaldo. Une rencontre qui ne réjouit pas tout le monde.

Le Paris Saint-Germain clôture son passage éclair en Arabie saoudite par un match de gala ce jeudi à 18h. La bande à Lionel Messi affronte la Riyadh Season Team, une sélection saoudienne composée des meilleurs joueurs des clubs d’Al-Hilal et d'Al-Nassr, la nouvelle formation de Cristiano Ronaldo. Une affiche qui permettra au Champion de France en titre d’empocher un joli chèque de 15 millions d’euros, mais qui ferait également grincer des dents en interne.

Le journal Le Parisien révèle dans son édition du jour que cette tournée n’est pas du goût de tout le monde au sein du club de la capitale. Le quotidien régional explique en effet que cette excursion dans le golfe Persique est perçue par certains comme « un non-sens, un renversement des valeurs d’un club qui doit placer le sport en premier et les intérêts financiers après ». Plutôt que d’envoyer leurs hommes en Arabie saoudite après un début d’année 2023 compliqué, Christophe Galtier et le staff technique parisien préféreraient travailler au Camp des Loges et profiter d’une semaine de libre pour relancer l’équipe. Cependant, l’entraîneur du Paris SG ne semble pas partager ce point de vue.

PSG : L’avis tranché de Christophe Galtier sur le stage en Arabie saoudite

Alors que la tournée du Paris Saint-Germain en Arabie saoudite est vivement critiquée, Christophe Galtier assure de son côté que c’est une occasion en or pour ses hommes de se remettre les idées en place suite à un après-Coupe du monde difficile.

« L’accueil est toujours chaleureux lorsque l’on vient ici. Entre le PSG et le Qatar, c’est une grande histoire d’amour, on est toujours très bien accueilli. C’est toujours important de faire des séances d’entraînement dynamiques devant un public. Les joueurs adorent ça, ils préfèrent s’entraîner avec beaucoup de monde que les stades vides. Même si le séjour est court, il était à mes yeux important que l’on se retrouve un peu à l’extérieur et qu’on se recentre sur les objectifs à atteindre dans cette deuxième partie de saison », a confié Christophe Galtier. Place donc au show devant un public saoudien impatient de vivre un nouveau duel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.