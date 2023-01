OL Mercato : Le FC Lorient insiste pour un milieu de Lyon

Publié par Jules le 19 janvier 2023 à 16:18

Le FC Lorient pourrait perdre quelques joueurs lors de ce mercato hivernal. Les Merlus songeraient à un joueur de l' OL pour compenser ces départs.

Avec le départ de Dango Ouattara qui se profile du côté du FC Lorient, les Merlus pourraient perdre un joueur de grande qualité, et entendent bien le remplacer au plus vite. Pour ce faire, les Merlus suivraient plusieurs pistes, dont l'une d'entre-elles mène à l' OL, et à Romain Faivre, comme l'affirme L'Équipe ce jeudi. Le milieu de terrain qui déçoit depuis son arrivée dans le Rhône en janvier 2022 pourrait prendre la porte dans les prochaines semaines.

Arrivé contre la coquette somme de 20 millions d'euros à l' OL en provenance du Stade Brestois, Romain Faivre n'a jamais réussi à s'imposer comme un titulaire à l'Olympique Lyonnais. Un an après son arrivée entre Rhône et Saône, l'avenir de milieu de terrain offensif est donc plus que jamais incertain à Lyon, à tel point que plusieurs clubs de Ligue 1 songent à faire venir le joueur pour la fin de saison. Hormis le RC Strasbourg dont l'intérêt a été révélé il y a quelques jours, c'est désormais le FC Lorient qui penserait à relancer le joueur de 24 ans, en perte de vitesse ces derniers temps.

OL Mercato : L'OL préfère un transfert sec de Romain Faivre

Selon le quotidien sportif, le FC Lorient attendrait l'issue du dossier Dango Ouatarra avant de se positionner sur le milieu de terrain de l' OL. Alors que plusieurs joueurs sont poussés vers la sortie du côté de l'Olympique Lyonnais, Romain Faivre pourrait lui aussi quitter les Gones dans les prochains jours.

Pour le moment, on ne sait pas encore la forme que prendrait l'opération, mais, d'après les dernières informations, l' OL privilégie un transfert sec plutôt qu'un prêt de six mois. Reste à savoir si le FC Lorient pourra s'aligner sur les demandes de l'Olympique Lyonnais avant la fin du mercato hivernal dans une dizaine de jours.