Mercato OL : Une offre surprise sur la table pour Toko Ekambi

Publié par Ange A. le 21 janvier 2023 à 06:07

En manque de réussite à l’ OL, Karl Toko Ekambi devrait quitter les Gones. Lyon aurait déjà reçu une surprenante offre pour le Camerounais.

Plus en odeur de sainteté avec les Bad Gones, Karl Toko Ekambi est la cible d’une frange des supporters de l’Olympique Lyonnais. L’attaquant camerounais est en manque de réussite cette saison. L’international aux 55 capes (12 buts) ne compte que 4 réalisations et 2 offrandes en 19 matchs cette saison. Son dernier but remonte au 11 septembre lors d’une défaite à Louis II contre l’AS Monaco (1-2). Pas aidé par son faible rendement, l’ailier âgé de 30 ans est désormais vertement critiqué par certains supporters qui réclament son départ. Un transfert auquel Toko Ekambi ne s’opposerait pas. Il dispose d’ailleurs d’une autre touche en Ligue 1. Le Stade Rennais a coché le nom du Lion indomptable. Mais celui-ci pourrait découvrir un championnat exotique cet hiver à défaut de débarquer en Bretagne.

Mercato OL : Karl Toko Ekambi comme Cristiano Ronaldo ?

Selon Santi Aouna, Karl Toko Ekambi pourrait à son tour poser ses valises en Arabie Saoudite. Le journaliste de Foot Mercato dévoile un intérêt des Saoudiens d’Al Shabab pour l’attaquant de l’Olympique Lyonnais. Le club saoudien souhaiterait l’enrôler dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. L’ailier de l’ OL serait séduit par l’idée de rejoindre l’actuel 4e du championnat saoudien. Il croiserait entre autres ses compatriotes Devis Epassy (Al Abha), Fai Collins (Al Ta’ee) ou encore le Portugais Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).

L’ OL est disposé à se séparer du joueur de Karl Toko Ekambi. Lequel avait rejoint les Gones en janvier 2020 en provenance de Villarreal sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Il avait été définitivement recruté l’été suivant contre 11,5 millions d’euros. Bien qu’encore sous contrat jusqu’en 2024, le Camerounais est proche de la sortie à Lyon.