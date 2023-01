PSG Mercato : Une sortie prestigieuse s’offre à Navas en Angleterre

Publié par JEAN-LUC D le 21 janvier 2023 à 14:07

Mécontent de son statut de doublure de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas pourrait quitter le PSG cet hiver. Si Nottingham Forest et Bournemouth sont intéressés, un autre club anglais plus prestigieux aimerait l’avoir.

À dix jours de la fin du mercato hivernal, les lignes seraient en train de bouger pour Keylor Navas. Rétrogradé à un rôle de remplaçant par Christophe Galtier, le gardien de but de 36 ans veut profiter du mercato hivernal pour se trouver un nouveau point de chute afin de se relancer dans cette seconde partie de saison.

Un temps annoncé en partance pour l’Arabie Saoudite pour retrouver son ancien compagnon madrilène Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, l’international costaricien pourrait finalement prendre la direction de la Premier League, où Nottingham Forest et Bournemouth seraient intéressés. Mais aux dernières nouvelles, une autre formation plus ambitieuse serait sur le coup, toujours en Angleterre.

PSG Mercato : Keylor Navas dans les plans de Leicester

Le mercato d’hiver touche presque à sa fin et les rumeurs autour de l’avenir de Keylor Navas s’intensifient. Il y a deux jours, L’Équipe évoquait les intérêts de Nottingham Forest et de Brighton pour le gardien du Paris Saint-Germain. Et le quotidien sportif précise même que les Forest sont entrés en discussion avec les agents de l’ancien portier du Real Madrid afin de le convaincre de rejoindre les rangs de l’actuel 13e de la Premier League.

Un gros forcing serait même réalisé par le club anglais, qui cherche un gardien pour remplacer Dean Henderson, prêté par Manchester United et qui va manquer plusieurs semaines de compétition après une grave blessure. Cependant, la BBC Radio Solent Sport indique ce samedi que Leicester City serait à son tour entré dans la course pour la signature de Keylor Navas, qui va donc devoir faire rapidement un choix. Sous contrat jusqu'en juin 2024, Navas pourrait être cédé par le PSG pour un montant compris entre 5 et 10 millions d'euros.