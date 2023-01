RC Lens Mercato : PSG, OM, Fofana fixe une condition pour son avenir

Publié par JEAN-LUC D le 22 janvier 2023 à 13:08

Associé au PSG, OM, OL, OGC Nice et à l’AS Monaco, Seko Fofana pourrait quitter le RC Lens l’été prochain, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025. Sauf à une condition.

Incontournable au RC Lens et considéré comme l’un des meilleurs de la Ligue 1 de ces trois dernières saisons, Seko Fofana pourrait rejoindre les rangs d’un club plus huppé lors du prochain mercato estival. Si en France le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille, l’OGC Nice, l’Olympique Lyonnais, le Stade Rennais et l’AS Monaco sont annoncés sur ses traces, le milieu de terrain lensois intéresserait aussi plusieurs formations étrangères, notamment en Premier League, en Liga et en Serie A.

Selon Foot Mercato, les dirigeants de l’OGC Nice et l’AS Monaco seraient prêts à offrir un pont d’or à l’international ivoirien afin de l’attirer en fin de saison. Après être parvenus à garder leur capitaine cette saison, les Sang et Or pourraient avoir bien du mal à réussir cette mission l’été prochain, Arsenal étant également disposé à tout pour obtenir la signature de Fofana dans six mois. Même si le joueur de 27 ans pourrait encore faire patienter ses courtisans.

RC Lens Mercato : Seko Fofana prêt à poursuivre à Lens ?

Avec quatre et quatre passes décisives en dix-huit rencontres toutes compétitions confondues, Seko Fofana réalise une nouvelle bonne saison. Éveillant davantage l’intérêt des grands clubs européens. Toutefois, une source proche du RC Lens assure que l’ancien milieu de terrain défensif de Manchester City n’exclut pas forcément de poursuivre son aventure sous les ordres de Franck Haise si le RCL parvient à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Sauf si le Paris Saint-Germain et ses autres prétendants formulent une offre hors du marché aux dirigeants lensois. Pour le site spécialisé Transfermarkt, un départ de Seko Fofana pourrait se négocier pour au moins 30 millions d’euros.