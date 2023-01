AJ Auxerre Mercato : L'AJA trouve le successeur de Costil à l'Inter Milan

Publié par Enzo Vidy le 23 janvier 2023 à 12:00

Alors que le départ de Benoît Costil se précise, l'AJ Auxerre aurait d'ores et déjà trouvé son successeur du côté de l'Inter Milan.

L'AJ Auxerre continue de s'activer sur ce mercato hivernal. Relégable en championnat, l'AJA a vécu une première partie de saison extrêmement délicate, et va devoir batailler pour décrocher le maintien et rester dans l'élite la saison prochaine. De ce fait, les dirigeants auxerrois n'ont pas perdu de temps, et ont bouclé plusieurs signatures dès le début du mois de janvier.

En effet, l'AJA est allé chercher Matthis Abline au Stade Rennais, et Isaak Touré à l' OM, tous les deux prêtés jusqu'à la fin de la saison au club bourguignon. Les choses ont également bougé dans le sens des départs avec le prêt de Paul Joly à Dijon, ou encore la rupture du contrat de Quentin Bernard. Ces derniers jours, un cadre de l'AJA est tout proche de quitter le club auxerrois. Comme annoncé par L'Équipe, Benoît Costil se rapproche du LOSC pour faire office de doublure à Lucas Chevalier en deuxième partie de saison. Dans le but d'anticiper et ne pas se retrouver sans un gardien d'expérience dans les buts, l'AJ Auxerre serait sur le point de boucler l'arrivée d'un portier de l'Inter Milan.

AJ Auxerre Mercato : Ionut Radu tout proche de rejoindre l'AJA

D'après les informations du journaliste Benjamin Quarez, l'AJ Auxerre aurait trouvé son nouveau gardien. L'heureux élu serait le portier roumain, Ionut Radu, âgé de 25 ans et appartenant à l'Inter Milan. Depuis son arrivée à l'âge de 16 ans chez les Nerazzurri, Ionut Radu a enchaîné les prêts, et évoluait à l'US Cremonese depuis quelques mois. Sa carrière devrait donc se poursuivre en Bourgogne, à l'AJ Auxerre, avec un prêt sans option d'achat accordé par l'Inter Milan à l'AJA. Le Parisien annonce également que le gardien roumain est attendu mardi à Auxerre pour passer sa visite médicale.