RC Lens Mercato : C'est bouclé, un attaquant signe au RCL

Publié par Jules le 24 janvier 2023 à 12:55

Le RC Lens, dauphin du PSG, réalise une excellente première partie de saison, et a consolidé son effectif en actant la signature d'un attaquant.

Vainqueur du Stade Brestois ce week-end en Coupe de France (1-3), le RC Lens tient sa qualification pour les huitièmes de finale, et tentera de faire un joli parcours dans cette compétition, en parallèle de la Ligue 1, où les Sang et Or espèrent bien décrocher l'Europe à l'issue de la saison. Pour ce faire, le RCL s'est déjà renforcé cet hiver, en actant les signatures d'Adrien Thomasson en provenance du RC Strasbourg, mais aussi celle, un peu plus tôt, de Julien le Cardinal qui évoluait jusque-là en Ligue 2 avec le Paris FC.

Des recrues qui apportent un peu de sang neuf au RC Lens pour entamer une deuxième partie de saison avec panache. De plus, Franck Haise compte également sur des hommes de confiance, qui connaissent bien le club. Pour cela, les dirigeants du RCL ont lancé une opération de prolongation qui a débuté avec celle de Wesley Saïd, et a continué avec celle de Facundo Medina. Ce mardi, le RC Lens a officalisé une nouvelle signature de taille pour la suite de la saison.

RC Lens Mercato : Florian Sotoca prolonge son contrat au RCL

Auteur de 6 buts et 7 passes décisives en 19 rencontres de Ligue 1, Florian Sotoca est l'un des artisans de l'excellent début de saison du RC Lens. Ainsi, l'attaquant de 32 ans a encore une fois montré son importance, que ce soit sur le terrain ou dans le vestiaire, et a été récompensé pour cela. Alors que son contrat se terminait en juin 2024, l'attaquant a signé aujourd'hui une prolongation de contrat avec les Sang et Or.

Le club artésien a officialisé la prolongation de contrat de Florian Sotoca, qui rempile jusqu'en 2026 avec le RCL. Lens ne devrait pas s'arrêter là, et d'autres joueurs devraient se voir proposer un contrat dans les prochaines semaines. Les dirigeants lensois devraient en effet se pencher très bientôt sur les cas Jonathan Gradit et Deiver Machado.