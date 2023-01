Stade Rennais Mercato : Une arrivée offensive se précise au SRFC

Publié par Thomas le 24 janvier 2023 à 11:30

À la recherche d'un attaquant polyvalent cet hiver, le Stade Rennais serait en passe de finaliser une arrivée en provenance de l' OL.

Après sa défaite douloureuse mais logique contre l’Olympique de Marseille en Coupe du France, le Stade Rennais va passer à l’étape supérieure dans son recrutement avec la venue prochaine d’un attaquant. Afin de pallier les forfaits de Arnaud Kalimuendo et Martin Terrier, le board du SRFC avait décidé il y a quelques semaines d’activer la piste d’une signature offensive lors du mercato hivernal. Si Bruno Genesio se montrait, comme à son habitude, mystérieux sur l’identité de cette future recrue, le nom de l’international camerounais Karl Toko-Ekambi a rapidement pris de l’ampleur à Rennes, devenant la priorité des Rouge et Noir pour janvier.

Le joueur de l’ OL, moins en réussite cette saison, se cherche un nouveau point de chute et serait en très bonne voie pour rejoindre le Stade Rennais cet hiver. Comme révélé par Foot Mercato hier, le SRFC aurait déjà un accord de principe avec l’Olympique Lyonnais pour le transfert en prêt du buteur de 30 ans. Néanmoins, la source précisait qu’un bon nombre de courtisans s’étaient positionnés sur le dossier comme Al-Shabab (Arabie saoudite) ou encore le Celta Vigo.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC en pole, Toko-Ekambi se rapproche de la Bretagne

Tard dans la soirée, le journaliste François Rauzy est venu renforcer la tendance d’une signature de Karl Toko-Ekambi au Stade Rennais, indiquant dans un tweet que le dossier "est en très bonne voie". Quelques lignes plus bas, le spécialiste du SRFC dévoile que l’attaquant camerounais était le choix numéro 1 de Florian Maurice et Bruno Genesio après la blessure de Kalimuendo, et ce, pour plusieurs raisons.

"(Il) peut jouer aile et axe, peut gagner des duels aériens, joueur d’expérience dans un vestiaire assez jeune, en confiance et claque ses 10-15 buts par saison, connaît déjà (Christopher) Wooh notamment qu'il fréquente en sélection", explique le journalistef de France Bleu Armorique. De quoi entrevoir une officialisation imminente pour Karl Toko-Ekambi, qui pourrait ainsi suivre les traces d'anciens Lyonnais partis briller au Stade Rennais comme Martin Terrier, Amine Gouiri ou encore Bruno Genesio.