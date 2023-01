ASSE Mercato : Une sixième recrue en approche à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 26 janvier 2023 à 11:03

L’ ASSE est toute proche d’enregistrer sa sixième recrue hivernale. La signature d’un milieu est imminente, à cinq jours de la fin du mercato.

Un sixième renfort est en route pour l’ ASSE. Les Verts ont accéléré les négociations avec le Nîmes Olympique pour finaliser le transfert de Lamine Fomba, comme l’a révélé Objectif Gard, mercredi. Le club du Gard n’attendait plus que l’AS Saint-Etienne lui fasse une offre convenable pour lui céder son milieu défensif. « La porte est ouverte pour quelques joueurs s'il y a de bonnes offres. C'est une question d'opportunité. Si on a une bonne offre pour le club, on la prendra », a déclaré le président Rani Assaf, dans le média régional, mardi.

Disposés à laisser filer Lamine Fomba, dont le contrat prend fin en juin 2023, les Crocos lui ont même déjà trouvé un successeur. Mercredi, ils ont officialisé l’arrivée de Joseph Lopy (30 ans), jusqu’à la fin de la saison. Il s’agit d’un milieu défensif qui débarque en provenance du FC Sochaux.

ASSE Mercato : Arrivée imminente de Lamine Fomba à Saint-Etienne

Presque tous les voyants sont donc au Vert pour l’arrivée de Lamine Fomba à l’ ASSE. Selon les informations du compte Twitter ModrekNO, bien renseigné sur l'actualité du Nîmes Olympique, la signature du Franco-Malien chez les Verts est imminente. D’après la source, elle devrait intervenir dans les prochaines heures, surtout que Nîmes tient déjà son remplaçant dans l'équipe de Frédéric Bompard.

Lamine Fomba devrait être le sixième nouveau joueur de l’ ASSE cet hiver. L’équipe de Laurent Batlles a déjà vu arriver dans ses rangs Gaëtan Charbonnier (avant-centre), Gautier Larsonneur (gardien de but), Dennis Appiah (arrière droit), Kader Bamba (aller droit) et Niels Nkoundou (arrière gauche). Un défenseur central et un milieu créateur ou meneur de jeu seraient également attendus dans le Forez, avant la fermeture du marché des transferts, le 31 janvier.