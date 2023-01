Montpellier HSC Mercato : Le MHSC acte l'arrivée d'un gardien

Publié par Thomas G. le 26 janvier 2023 à 14:28

Toujours en grande difficulté en championnat, le Montpellier HSC a bouclé l'arrivée d'un gardien pour pallier au départ de Jonas Omlin.

Le Montpellier HSC vit un début d’année mouvementé avec trois défaites consécutives en championnat et les départs de Nicolas Cozza et Jonas Omlin. Les dirigeants du MHSC souhaiteraient renforcer leur effectif cet hiver pour aider Romain Pitau et ses hommes dans la lutte pour le maintien. Les Héraultais ont mis la main à la poche pour recruter l’ancien défenseur du FC Metz, Boubakar Kouyaté, qui a signé contre un chèque de 6 millions d’euros. L’international malien pourrait être suivi par une nouvelle recrue dans les prochaines heures.

Selon les informations de Bertand Queneutte, le Montpellier HSC a trouvé un accord avec Benjamin Lecomte pour un retour cet hiver. Le gardien de 31 ans a trouvé un terrain d’entente avec l’Espanyol Barcelone pour rompre son contrat. Benjamin Lecomte devrait donc s’engager librement avec le Montpellier HSC dans les prochaines heures. Le gardien français serait arrivé ce matin dans l’Hérault pour effectuer sa visite médicale.

L’ancien monégasque pourrait ainsi être disponible pour le déplacement à Auxerre ce dimanche. Le retour de Benjamin Lecomte pourrait faire du bien au MHSC qui viennent d’enchaîner 3 défaites consécutives en championnat avec 11 buts pris. Kiki Kouyaté et Benjamin Lecomte pourraient être de précieux atouts pour le Montpellier HSC dans la course au maintien.

Montpellier HSC Mercato : Le MHSC pourrait tenter un dernier coup

Les dirigeants montpelliérains veulent repartir de l’avant en championnat pour éviter une fin de saison dans la peur de lutter pour le maintien. Après le départ de Nicolas Cozza qui s’est engagé au Vfl Wolfsburg, le Montpellier HSC pourrait recruter un renfort supplémentaire.

Les dirigeants du MHSC étudient la possibilité de recruter un attaquant et un défenseur avant la fermeture du mercato hivernal, prévue le 31 janvier. Les Héraultais pourraient notamment tenter de convaincre l’international français Florian Thauvin, libre depuis la rupture de son contrat avec les Tigres.