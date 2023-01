OM : Tudor aligne du lourd à Marseille, la compo face à l'AS Monaco !

Publié par Enzo Vidy le 27 janvier 2023 à 17:10

Alors que la rencontre entre l' OM et l'AS Monaco se jouera samedi soir, Igor Tudor va aligner du lourd. Voici la composition de Marseille.

C'est incontestablement la grosse affiche de ce week-end de Ligue 1. Samedi soir à 21h, l' OM reçoit l'AS Monaco au Vélodrome dans un choc qui s'annonce palpitant. L'enjeu est de taille pour ces deux équipes, l' OM a l'occasion de revenir provisoirement à deux points du PSG, tandis que l'AS Monaco peut se rapprocher du podium.

Pour le spectacle, pas la peine de s'inquiéter. Les derniers affrontements entre ces deux cadors du championnat de France ont été très prolifiques en buts pour la plupart, et ce n'est pas le match aller qui dira le contraire. Le 13 novembre dernier à Louis II, l' OM est parvenu à s'imposer 3-2 dans les dernières secondes de la rencontre grâce à un coup de tête salvateur de Sead Kolasinac.

Depuis cette victoire spectaculaire de l' OM, tout roule pour la formation d'Igor Tudor. Les Olympiens restent sur une série de 8 victoires consécutives toutes compétitions confondues, et n'ont plus perdu en Ligue 1 depuis le 22 octobre dernier lors d'une défaite 1-0 au Vélodrome face au RC Lens. Mais samedi soir, face à un AS Monaco revenchard de la dernière confrontation entre ces deux équipes, l' OM devra réaliser un match parfait pour ne pas voir sa folle série s'arrêter.

OM : Malgré deux incertitudes, Tudor va sortir l'artillerie lourde face à Monaco

Il le sait, ce match face à l'AS Monaco peut d'ores et déjà être un tournant pour la suite de la saison marseillaise. De ce fait, l'entraîneur croate ne prendra pas de risque dans sa compo de départ, même si le doute est encore présent ce vendredi pour Pau Lopez. En effet, le portier espagnol fait face à un petit pépin physique sans gravité d'après les dires de son coach, jeudi en conférence de presse. "Rien de bien méchant, on va évaluer la situation demain."

En ce qui concerne Jonathan Clauss, il est probable qu'il soit dans le groupe, d'après Igor Tudor, mais rien n'est encore sûr, et le voir démarrer la rencontre samedi soir face à l'ASM semble peu probable. Pas de quoi paniquer, la compo de Marseille devrait avoir fière allure.

La compo probable de l' OM face à l'AS Monaco :

Gardien : P. Lopez

Défenseurs : C. Mbemba, S. Gigot, L. Balerdi

Milieux de terrain : C. Under, J. Veretout, V. Rongier, S. Kolasinac

Attaquants : R. Malinovskyi, A. Sanchez, M. Guendouzi