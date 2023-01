FC Barcelone Mercato : La succession de Sergio Busquets se complique

Publié par Thomas G. le 27 janvier 2023 à 15:21

Mis sous pression par les velléités de départ de Sergio Busquets, le FC Barcelone pourrait de nouveau subir un coup dur cet hiver.

Depuis le début de saison, le FC Barcelone est à la recherche d’un nouveau milieu de terrain pour préparer la succession de Sergio Busquets. Le champion du monde 2010 est en fin de contrat avec le Barça dans six mois, et les discussions pour une prolongation sont au point mort. Le milieu de 34 ans pourrait partir cet été et les Blaugranas veulent recruter un remplaçant digne de ce nom.

Les dirigeants du FC Barcelone ont multiplié les pistes, notamment celle du jeune espoir espagnol Martin Zubimendi. Le milieu de la Real Sociedad serait le choix numéro 1 de Xavi pour remplacer Sergio Busquets. Malgré la volonté de l’entraîneur espagnol, les Blaugranas se sont heurtés à la fermeté des dirigeants basques dans ce dossier. La Real Sociedad ne souhaite pas vendre Martin Zubimendi, et le Barça devra lever sa clause de 60 millions d’euros pour le recruter.

Cette somme est jugée trop importante par les dirigeants du FC Barcelone qui souhaiteraient négocier un prix plus bas. Les qualités de Martin Zubimendi font de lui un joueur très courtisé. À 23 ans, le milieu espagnol est considéré comme l’un des futurs leaders de la Roja. En plus de l’intransigeance de la Real Sociedad, le FC Barcelone pourrait également se heurter au refus de Martin Zubimendi.

FC Barcelone Mercato : Martin Zubimendi pourrait recaler le Barça

Le dossier Martin Zubimendi aurait pris une nouvelle tournure cette semaine. Selon les informations de Sport, le milieu de 23 ans souhaiterait signer en Premier League cet été en cas d’activation de sa clause. Le média espagnol précise que Martin Zubimendi aimerait s’engager avec Arsenal, si les Gunners paient sa clause lors du mercato estival.

Un coup dur pour le FC Barcelone qui va devoir s’activer pour trouver un remplaçant digne de ce nom à Sergio Busquets. Les Blaugranas pourraient se positionner sur un joueur en fin de contrat, et des négociations sont en cours avec Jorginho et N’Golo Kanté.