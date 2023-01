PSG Mercato : C'est fait, Keylor Navas a choisi son prochain club !

Publié par JEAN-LUC D le 27 janvier 2023 à 12:10

Sur le départ au PSG et envoyé un peu partout durant ce mercato hivernal, Keylor Navas a finalement fait son choix concernant son prochain club.

Déclassé par Christophe Galtier depuis le début de la saison, Keylor Navas ne compte pas aller au bout de son contrat avec le Paris Saint-Germain, soit jusqu’en juin 2024. À 36 ans, l’ancien gardien de but du Real Madrid se sent encore capable d’évoluer au très haut niveau et souhaite donc quitter le club de la capitale française pour un autre challenge dans une formation européenne.

Après avoir refusé à Al-Nassr, qui vient pourtant de recruter son ami Cristiano Ronaldo avec un salaire annuel de 200 millions d’euros, l’international costaricien aurait fait son choix et pourrait donc quitter la Ligue 1 dans les prochains jours. Si la direction parisienne donne son feu vert pour son déménagement.

PSG Mercato : Keylor Navas dit « oui » à Nottingham Forest

Après la Liga et la Ligue 1, Keylor Navas pourrait découvrir la Premier League dès cet hiver. En effet, selon les informations relayées ce vendredi par le quotidien L’Équipe, le numéro 1 du Paris Saint-Germain aurait donné son accord pour rejoindre Nottingham Forest et l'aurait signifié aux dirigeants du club anglais, ainsi qu’à Luis Campos, conseiller football du champion de France en titre.

Après avoir longuement hésité, la doublure de Gianluigi Donnarumma aurait finalement accepté l'offre du promu, dont le gardien titulaire Dean Henderson s'est récemment blessé et risque d'être indisponible plusieurs semaines. Le journal sportif confirme également que Bournemouth aurait aussi manifesté un intérêt au cours de ce mercato, mais Nottingham se serait montré le plus déterminé sur cette piste.

Avant de conclure le deal, l’actuel 13e de Premier League va devoir trouver un terrain d’entente avec le Paris SG, puisque les pensionnaires du City Ground privilégieraient un prêt, là où les Rouge et Bleu attendent un transfert sec pour le vétéran costaricien. « Les discussions se poursuivaient ce vendredi. Mais le club de la capitale ne verra pas d'un mauvais oeil l'économie du salaire de Navas (9 M€ brut par an) », assure le média francilien.

Une tendance confirmée par le journaliste Fabrizio Romano, qui indique sur son compte Twitter que « Nottingham Forest est très intéressé par un prêt de Keylor Navas. Le joueur serait prêt à tenter l’expérience en Premier League. La réalisation de ce deal ne dépend que du PSG. » Reste maintenant à savoir ce que va décider le PSG.