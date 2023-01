ASSE Mercato : Un défenseur claque la porte de sortie de Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 28 janvier 2023 à 13:39

Un joueur prêté par l’ ASSE jusqu’à fin juin 2023 a envoyé un message fort au club ligérien, au sujet de son avenir dans le Forez.

Après un début de saison à l’ ASSE, marqué par 10 titularisations en 12 matchs disputés en Ligue 2, Yvann Maçon a été prêté au Paris FC, début décembre. Il a renforcé l’équipe de la capitale en tant que joker. Le contrat du défenseur de l’AS Saint-Etienne au PFC est d’une durée de six mois et n’est pas assorti d’une option d’achat. Il devrait donc retrouver le club ligérien à l’issue de la saison 2022-2023. Mais dans un entretien avec Le Parisien, l’arrière latéral droit ne semble pas avoir digéré son départ précipité de l’ ASSE, avant même la mi-saison. Vu les conditions dans lesquelles il a quitté les Verts, il n’est pas enclin à revenir dans le Forez. Yvann Maçon avait eu des échanges tendus avec des supporters stéphanois à l’issue de la défaite à Sochaux (2-1), en octobre.

ASSE Mercato : Yvann Maçon ne souhaite plus revenir à Saint-Etienne

Un mois et demi après son départ à Paris, le joueur de 24 ans a tranché la question de son avenir. Il ne souhaite plus revenir à Saint-Etienne la fin de la saison. Il l’a déclaré ouvertement dans le quotidien régional. « Mon avenir ? Je ne vois pas comment je pourrais rejouer à l’ ASSE », a lâché le Guadeloupéen. « L’été dernier, je sais que Saint-Etienne a refusé plusieurs clubs pour moi. On m’a fait passer pour un joueur qui foutait la merde et qui posait des problèmes. Il était nécessaire de quitter l’ ASSE », a-t-il expliqué par la suite.

Transféré de l’USL Dunkerque fin janvier 2020, Yvann Maçon est sous contrat avec les Verts jusqu’ au 30 juin 2025. Le site spécialisé Transfermarkt estime sa valeur marchande actuelle à 3 M€.