Stade Rennais : Amine Gouiri dévoile son ambition avec le SRFC

Publié par Enzo Vidy le 02 février 2023 à 18:21

Récemment invité sur RTL pour évoquer ses ambitions avec le Stade Rennais, Amine Gouiri a envoyé un message fort sur son avenir.

En difficulté dans les semaines qui ont suivi la grave blessure de Martin Terrier, Amine Gouiri a retrouvé le chemin des filets mercredi soir au Roazhon Park. Titularisé d'entrée de jeu sur le front de l'attaque rennaise aux côtés de Karl Toko-Ekambi et Désiré Doué, l'ancien joueur de l'OGC Nice n'a eu besoin que de trois petites minutes pour trouver le chemin des filets sur une frappe déviée par un défenseur strasbourgeois.

L'attaquant du Stade Rennais s'offrira un joli doublé à la 21e minute, idéalement servi par le jeune Désiré Doué. En 16 matches de championnat avec le SRFC, Amine Gouiri comptabilise actuellement un total de 8 buts inscrits et une passe décisive réalisée. Une première partie de saison plus que convaincante pour celui qui s'est révélé sur la Côte d'Azur la saison dernière avant de débarquer en Bretagne lors du dernier mercato estival. Récemment interrogé sur RTL, le joueur du Stade Rennais s'est exprimé sur son début de saison avec le SRFC, et révèle son ambition principale.

Stade Rennais : Amine Gouiri veut jouer la Ligue des Champions avec le SRFC

S'il a affirmé sur RTL qu'il voulait évoluer dans un top club européen dans les prochaines années, Amine Gouiri veut également laisser une trace de son passage au Stade Rennais, et garder un merveilleux souvenir de ses années Rouge et Noir. Pour cela, l'objectif du jeune joueur de 22 ans est de disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes avec le SRFC.

"J'espère jouer dans un gros club européen. Le style de l'Espagne me correspond beaucoup. Mais il y a des grands clubs partout. Avant ça, je veux un bon passé au Stade Rennais et connaître la Ligue des champions avec ce club." Actuellement 5e du championnat, les Rennais n'ont que 5 points de retard sur la troisième place, synonyme de qualification pour les barrages de la Ligue des Champions.