LOSC : Une bonne nouvelle tombe à Lille avant Rennes

Publié par Enzo Vidy le 03 février 2023 à 18:49

Sur une série de deux matchs sans victoire, le LOSC doit retrouver le chemin du succès au Roazhon Park, et une bonne nouvelle est tombée à Lille.

Comme ce fût déjà le cas en première partie de saison, le LOSC n'arrive pas à enchaîner les victoires. Après avoir battu l'ESTAC 5-1 en championnat le 15 janvier dernier, et Pau en Coupe de France une semaine plus tard, les Dogues ont à nouveau perdu des points en l'espace de trois jours. Le week-end dernier, le LOSC s'est incliné à Nice 1-0, avant de concédé un triste match nul à domicile face au CF63 mercredi dernier.

Au classement, le LOSC continue de stagner à la 6e place du championnat, à 5 points de l'Europe. Samedi soir, les Lillois auront l'occasion idéale de frapper un énorme coup. Opposés au Stade Rennais qui occupe actuellement la 5e place synonyme de qualification européenne, les Dogues pourraient revenir à deux petits points des Bretons.

Toutefois, il faudra réussir à ramener des points du Roazhon park, chose que seul le FC Lorient à réussi à faire lors de la 1re journée de championnat. Depuis, le Stade Rennais reste sur 10 victoires d'affilées dans son royaume. Pour aider le LOSC à réussir cet exploit, une bonne nouvelle est tombée ce vendredi dans les rangs de Paulo Fonseca.

LOSC : Un groupe quasi au complet pour aller à Rennes

Présent ce vendredi en conférence de presse à l'occasion du déplacement à Rennes samedi soir, Paulo Fonseca a annoncé une très bonne nouvelle concernant son effectif : "C’est très bien pour nous, pour avoir plus de solutions. Maintenant, le plus important, c’est que nous avons 3 matchs en 7 jours. C’est bien d’avoir la possibilité de jouer avec d’autres joueurs. Je dois penser au fait que l’on n’a pas beaucoup de temps pour récupérer avec ces matchs. La demande physique est très importante avec ces trois matchs. Sur l’aile droite, nous avons les deux possibilités, mais nous devons penser, quand je choisis, à l’adversaire et à ses caractéristiques." Seulement deux absents sont à signaler côté lillois, à savoir Gabriel Gundmunsson et Adam Ounas.