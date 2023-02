PSG : Lionel Messi évoque un évènement honteux au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 03 février 2023 à 19:19

À la faveur d’une longue interview accordée au quotidien argentin Olé, Lionel Messi est revenu sur l’accueil du PSG après son sacre à la Coupe du monde.

À son retour à Paris début janvier, Lionel Messi avait été célébré par ses coéquipiers et l'ensemble du staff du Paris Saint-Germain au Camp des Loges, se voyant même remettre un trophée par Luis Campos. Quelques jours plus tard, l’international argentin de 35 ans avait ensuite été chaleureusement accueilli par le Parc des Princes face à Angers. Interrogé sur cet accueil, Messi a des émotions qu'il a ressenties au fil de la compétition. Si la chose n'a absolument pas dérangé l’ancien meneur de jeu du Barça, il avoue tout de même avoir ressenti de la honte.

« Je n'aime pas ce genre de choses. Bien que je sois évidemment reconnaissant et que ce soit une chose très gentille à faire, j'ai honte d'être le centre et d'être traité de la sorte. Mais c'était agréable d'avoir la reconnaissance de toutes les personnes qui y travaillent avec nous et mes collègues à Paris », a expliqué Messi, avant d’évoquer ses relations avec Kylian Mbappé.

PSG : Lionel Messi n’a aucun problème avec Kylian Mbappé

Lionel Messi et Kylian Mbappé se sont expliqués au sujet des gestes controversés du gardien argentin, Emiliano Martinez. Mais les deux attaquants du Paris Saint-Germain n’ont aucun problème. « Oui, nous avons parlé du jeu, des festivités, de la façon dont les gens l’avaient vécu en Argentine, au moment où j’étais en vacances, et des festivités que nous avions eues. Et rien, rien de plus, mais ça va bien, vraiment bien », a confié le partenaire de Neymar Jr avant d’ajouter :

« j’étais de l’autre côté aussi, j’ai perdu une finale mondiale (en 2014 contre l’Allemagne) aussi et je ne voulais rien savoir à ce sujet, sur ce qui s’était passé. Et rien qui touchait à la Coupe du monde à cette époque. C’est pourquoi je ne veux pas en parler non plus. Mais la vérité est qu’il n’y a pas de problème avec Kylian, bien au contraire. »