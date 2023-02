PSG Mercato : Beckham menace, le Paris SG contre-attaque pour Messi

Publié par JEAN-LUC D le 04 février 2023 à 10:56

Alors que David Beckham rêve de faire venir Lionel Messi à l'Inter Miami, le PSG aurait prévu de passer la vitesse pour la prolongation de son attaquant.

Après son sacre à la dernière Coupe du monde au Qatar, Lionel Messi est désormais attendu pour régler son avenir avec le Paris Saint-Germain. Si la première tendance était à une reconduction rapide entre le septuple Ballon d’Or et le club de la capitale française, le principal concerné a avoué au micro du média Olé qu’il ignore de quoi sera fait la suite de sa carrière alors que son contrat avec le PSG expire le 30 juin prochain.

« Je vais avoir 36 ans, la fin de ma carrière approche. Je ne sais pas ce que je vais faire, tout dépend de plusieurs choses », a-t-il confié. Dernièrement, le journaliste Gaston Edul de TyC Sports a jeté un froid sur ce dossier, en expliquant notamment : « il est vrai aussi que pendant la Coupe du monde, l'information qui sort de son entourage proche est qu'il avait un accord de principe pour signer pour une année de plus. Ces réunions sont retardées, et si elles sont retardées ce n'est pas à cause du PSG, c'est à cause de Messi. Il y a clairement une situation de doute ».

Face à toutes ces rumeurs et surtout face à la menace avérée de la franchise américaine de la star anglaise, David Beckham, qui ferait le forcing en coulisses afin de convaincre l’ancien capitaine du Barça de rejoindre les rangs de l’Inter Miami, les dirigeants parisiens envisageraient à présent d’accélérer les choses avec le clan Messi en vue d’une prolongation.

PSG Mercato : Dénouement imminent pour l’avenir de Messi ?

En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, une réunion serait prévu pour ce mois de février entre le Paris Saint-Germain et l’entourage de Lionel Messi pour régler rapidement la question de l’avenir du joueur de 35 ans. Le quotidien Le Parisien rapporte de son côté que malgré les différentes rumeurs, une prolongation se profile bel et bien pour la Pulga.

« Les premières entrevues, durant la Coupe du monde au Qatar, ont abouti à un accord de principe entre le PSG et le clan Messi », explique le journal régional. Toutes les parties sont donc d’accord pour poursuivre l’aventure et vont « se rencontrer assez rapidement » afin de finaliser cette affaire.