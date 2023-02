PSG : Renato Sanches, les premières nouvelles tombent avant Marseille

Publié par JEAN-LUC D le 05 février 2023 à 19:40

À quelques jours du 8e de finale de Coupe de France contre l’OM, l’entraîneur du PSG, Christophe Galtier, a donné des nouvelles de Renato Sanches, blessé samedi contre Toulouse.

Déjà privé de Kylian Mbappé et Neymar, le Paris Saint-Germain déplore un nouveau blessé, avec la sortie en début de match de Renato Sanches contre le Toulouse Football Club, samedi après-midi. L'international portugais, victime d'un souci à la cuisse, s'est écroulé au sol et c'est en larmes qu'il a cédé sa place au jeune défenseur El Chadaille Bitshiabu (17 ans).

Une sortie qui n’augure rien de bon pour le milieu portugais de 25 ans, à la fragilité physique connue bien avant son arrivée à Paris l’été passé. À l'entame d'un mois de février très dense, Christophe Galtier risque donc de devoir se passer du compatriote de Cristiano Ronaldo en plus de Neymar et de Kylian Mbappé. D’ailleurs, l’entraîneur parisien a donné les premières nouvelles sur la santé de son protégé.

PSG : Renato Sanches souffre d’une lésion musculaire

Interrogé sur les premiers échos, avant de passer des examens, Christophe Galtier s'est montré inquiet et craint une longue indisponibilité de Renato Sanches, déjà forfait contre l'Olympique de Marseille, l’AS Monaco et le Bayern Munich.

« Renato est sorti très rapidement et s’est directement mis au sol. Il doit y avoir une lésion musculaire. Je n’en sais pas plus parce que je n’ai pas encore parlé avec mon staff médical, mais ça ressemble à une lésion musculaire », a expliqué le successeur de Mauricio Pochettino en attendant un point médical du club de la capitale pour donner plus d'informations sur la santé de l'ancien milieu de terrain lillois.