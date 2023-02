RC Lens : Après Brest, le RCL en rajoute une couche sur l'arbitrage

Publié par Enzo Vidy le 06 février 2023 à 16:50

Après le décevant match nul à Brest 1-1 dimanche après-midi, le RC Lens ne décolère pas et en rajoute une couche sur l'arbitrage.

La frustration est encore présente dans les rangs du RC Lens ce lundi. Lors du match nul arraché en fin de match sur la pelouse du stade Francis Le Blé face au Stade Brestois, le RCL se dit victime de plusieurs erreurs d'arbitrage. La première concerne une main brestoise dans la surface qui aurait normalement dû être sanctionnée d'un penalty en faveur du RC Lens lors de la première période.

Ensuite, une nouvelle main d'un joueur du SB29, à l'origine du but des Bretons à la 54e minute, n'est pas signalée par Benoît Bastien, l'arbitre de la rencontre. Enfin, sur une attaque lensoise, Pierre Lees-Melou est coupable d'un vilain tacle sur Deiver Machado. Déjà averti en première période, le milieu du Stade Brestois ne recevra pas un deuxième carton jaune, tandis que le joueur lensois a dû être admis à l'hôpital après cette action.

À l'issue de la rencontre, Franck Haise n'a pas caché sa colère concernant les différents faits de jeu qui ont pénalisé son équipe. "Même si j’ai des yeux de 52 ans, j’ai quand même plutôt bien vu la chose. J’ai voulu à l’instant discuter avec les arbitres, pas avec le VAR malheureusement, mais avec les arbitres. Mais pour l’instant, ce n’est pas possible."

RC Lens : Le RCL crée une vidéo humoristique sur les erreurs arbitrales de la veille

Si l'initiative ne devrait pas vraiment plaire à la LFP, il faut tout de même reconnaître que le RC Lens a fait très fort. Via son compte Twitter, le club Sang et Or a publié une vidéo humoristique et parodique sur les trois grosses erreurs d'arbitrage qui ont entaché la rencontre entre le Stade Brestois et le RC Lens.

Reste à savoir ce que dira la Ligue de Football Professionnel après le visionnage de cette vidéo assez inattendue, et il n'est pas certain que le RCL s'en tire sans la moindre sanction.