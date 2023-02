Montpellier HSC : Exclu, Nicollin encourt une lourde sanction

Publié par ALEXIS le 07 février 2023 à 00:34

Exclu lors du match du Montpellier HSC contre le RC Strasbourg, dimanche, Laurent Nicollin s’est exposé à une lourde sanction.

Le Montpellier HSC s’est incliné à Strasbourg, lors la 22e journée de Ligue 1, dimanche au stade de la Meinau. Le club Pailladin a concédé une défaite (2-0) face au Racing Club. Les Montpelliérains ont encaissé le premier but dès le coup d’envoi du match (1-0, 14e seconde de jeu). Ils ont pris ensuite un deuxième but, juste avant la mi-temps (2-0, 45e), toujours du même buteur Habib Diallo.

Deux faits majeurs ont marqué cette rencontre, à savoir les expulsions de Jean-Eudes Aholou (33e) et de Laurent Nicollin. Le milieu de terrain du RC Strasbourg a écopé d’un carton rouge direct, en raison d'une intervention très musclée sur Khalid Fayad ! Quant au président du Montpellier HSC, il aurait tenu « des propos grossiers » à l'encontre de l'arbitre de la rencontre, Mme Stéphanie Frappart, d’après L’Équipe, pendant que ses joueurs réclamaient une vérification de la VAR.

Montpellier HSC : Nicollin encourt 8 matchs, pour « ses propos grossiers »

Selon le quotidien sportif, Laurent Nicollin risque théoriquement jusqu'à huit matchs de suspension pour ce dérapage. Cela conformément à l'article 6 du barème disciplinaire de la FFF. En attendant le verdict de la Commission de discipline de la LFP, mercredi, la source indique que « le fait qu'il ne soit pas un habitué de ce genre de comportements pourrait jouer en sa faveur », mais la sanction dépendra bien évidemment des propos adressés à Mme Frappart.

Pour rappel, le MHSC est 15e de Ligue 1 et se rapproche dangereusement de la zone rouge de relégation en Ligue 2. En plus de l'exclusion du président Nicollin, le Montpellier HSC a perdu deux joueurs pendant le match. Arnaud Nordin (25e) et Stephy Mavididi (56e) ont quitté leurs coéquipiers, à la suite de blessure.