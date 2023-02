Real Madrid Mercato : Le Real s'inquiète pour l'avenir de Vinicius Jr !

Publié par Thomas G. le 08 février 2023 à 17:59

Ciblé ces dernières semaines sur le terrain et dans la presse, Vinicius Jr serait en grande réflexion concernant son avenir au Real Madrid.

Ce soir, le Real Madrid affronte le club égyptien d’Al Ahly en demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs. Affaibli par de nombreuses blessures, les Merengues pourraient décrocher leur billet pour la finale dimanche face à Al-Hilal. L’international brésilien Vinicius Jr devrait être aligné et être le leader de l’attaque du Real Madrid. En l’absence du ballon d’or 2022, Karim Benzema, l’attaquant brésilien aura pour rôle de mener les Merengues vers la victoire.

Depuis plusieurs mois, l’influence et le rendement de Vinicius Jr ne cessent de s’accroître et le nouveau statut du brésilien a des conséquences. L’ancien prodige de Flamengo subit de plus en plus de fautes dans le championnat espagnol . Dans le même temps, l’ailier gauche du Real fait l’objet de nombreuses critiques dans la presse. Cette situation poserait problème à Vinicius Jr qui serait en pleine réflexion concernant son avenir au sein de la Casa Blanca.

L’international brésilien fait également l’objet d’actes racistes ces derniers mois et le manque de réaction de la Liga agacerait fortement le joueur. Selon les informations d’ABC, le Real Madrid aurait peur de perdre Vinicius Jr à cause de cette situation. Les Merengues craignent que l’attaquant de 22 ans soit lassé par ces événements et qu’il réclame son départ en fin de saison.

Real Madrid Mercato : Vinicius Jr est concerné par le projet du Real

À l’heure actuelle, Vinicius Jr souhaiterait rester au Real Madrid malgré cette situation très délicate. L’international brésilien aurait pour objectif de guider les Merengues vers un quinzième sacre en Ligue des Champions. L’ancien prodige de Flamengo aimerait également ajouter une ligne à son palmarès en remportant la Coupe du Roi.

Vinicius Jr est toujours concerné par le projet du Real Madrid comme en témoignent ses dernières publications sur les réseaux sociaux. La situation pourrait néanmoins évoluer en cas d’élimination en Ligue des Champions et en Coupe du Roi.