OM-PSG : Trois cadres de Marseille sous le coup d’une suspension

Publié par Timothée Jean le 08 février 2023 à 17:29

Trois joueurs clés de l’ OM joueront avec une sorte d’épée de Damoclès au-dessus de la tête ce mercredi soir face au PSG en Coupe de France.

S’agira-t-il enfin d’un Classico équilibré ? Lors de leurs 26 dernières confrontations, l’ OM n’a pas battu le PSG qu’une seule fois. Plus de dix ans de domination parisienne que le club phocéen compte stopper ce mercredi au stade Vélodrome. En effet, l’Olympique de Marseille accueille ce soir le PSG dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France.

Les Marseillais arrivent très motivés au moment d’affronter le rival parisien. Ils restent sur une série de huit victoires, un nul et une défaite lors de leurs dix dernières rencontres. Le revers inattendu subi face à l’OGC Nice (1-3) la semaine dernière n’a pas aussi refroidi la détermination des Phocéens. « L’équipe est en forme, j'aime comme elle joue, comme elle court, comment elle se crée des occasions. Demain, ça sera un beau match à jouer, complètement différent de celui de Nice », a assuré Igor Tudor en conférence de presse.

OM : Mbemba, Malinovskyi et Lopez sont menacés de suspension

L’ OM, en pleine confiance, tentera tout son possible pour s’imposer face au Paris Saint-Germain. Et pour ce duel très attendu, trois joueurs de Marseille se trouvent sous la menace d'une suspension pour la suite de la compétition face au PSG. Il est question du gardien de but Pau Lopez, du défenseur Chancel Mbemba et du milieu offensif Ruslan Malinovskyi. Ces trois jours marseillais risquent d’être suspendus pour le prochain tour en cas de carton jaune ce soir.

Pour le gardien de but de l’ OM, il est en théorie plus simple d'éviter ce troisième avertissement synonyme de suspension. Les deux autres devront en revanche probablement faire plus attention face au PSG sous peine d’être suspendus. Cette situation ne fait pas vraiment les affaires d’Igor Tudor, déjà confronté à un véritable casse-tête pour son onze de départ.

En plus d'Éric Bailly et Leonardo Balerdi suspendus, l’entraîneur de l' OM déplore aussi l’absence de Nuno Tavares. Le latéral gauche portugais s’est blessé à la dernière minute et est fort pour la réception du PSG. Confronté à ses absences, Igor Tudor pourrait donc se présenter avec un onze de départ totalement inédit.