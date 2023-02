FC Barcelone Mercato : Le Barça envoie un message fort à Dembélé

Publié par Thomas G. le 09 février 2023 à 20:09

Décisif au FC Barcelone cette saison, l'international français Ousmane Dembélé aurait convaincu ses dirigeants de le prolonger.

Le FC Barcelone s’est lancé dans un nouveau projet depuis le retour en tant que président de Joan Laporta. Depuis la nomination du dirigeant catalan, Xavi est revenu et de nombreux joueurs ont été recrutés pour bâtir une équipe capable de remporter des titres. Cette saison, les Blaugranas sont en bonne voie pour être champion d’Espagne après avoir remporté la Supercoupe face au Real Madrid.

Joan Laporta était présent aujourd’hui en conférence de presse pour évoquer la suite du nouveau projet du FC Barcelone. Le président du Barça s'est notamment exprimé sur la situation d’Ousmane Dembélé qui est actuellement blessé. Joan Laporta a déclaré : « On veut qu’Ousmane continue, son contrat se termine en 2024. Nous l’apprécions beaucoup, c’est un élément important. Dembélé est content, nous le sommes aussi. Il est motivé pour revenir le plus tôt possible, il a une bonne attitude. » Après un été mouvementé, le Barça veut sécuriser l’avenir d’Ousmane Dembélé dans les plus brefs délais.

L’international français dispose d’une clause libératoire de 50 millions d’euros dans son contrat et les Blaugranas veulent revoir à la hausse cette clause. Les discussions avec l’agent d’Ousmane Dembélé se poursuivent, l’objectif du FC Barcelone étant de parvenir à un accord avant l’ouverture du mercato estival.

FC Barcelone Mercato : Le Barça veut prolonger Ousmane Dembélé

En quelques mois, Ousmane Dembélé est parvenu à inverser la tendance en Catalogne. Cette saison, l’ailier de 25 ans est l’un des hommes fort de Xavi. L’ancien prodige du Stade Rennais a retrouvé son meilleur niveau grâce à la confiance de son entraîneur. L’international français est actuellement blessé et le numéro 7 du Barça sera absent lors de la double confrontation face à Manchester United en Ligue Europa. Ousmane Dembélé espère pouvoir revenir le 19 mars pour le Clasico face au Real Madrid.