PSG : Coup de tonnerre au Paris SG, Messi forfait contre le Bayern

Déjà privé de Kylian Mbappé, blessé, le PSG pourrait également faire sans Lionel Messi le 14 février prochain face au Bayern Munich en 8e de finale aller de Champions League.

Après Kylian Mbappé et Renato Sanches, blessés et forfaits pour la manche aller du huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, mardi prochain, Christophe Galtier ne devrait pas compter non plus sur Lionel Messi pour cette affiche tant attendue. Titulaire face à l'Olympique de Marseille mercredi soir et pas vraiment inspiré, l’attaquant de 35 ans a été touché aux ischiojambiers durant la défaite des Rouge et Bleu au stade Vélodrome. D’ores et déjà forfait pour le déplacement à Monaco ce samedi, à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1, le septuple Ballon d’Or devrait également manquer le rendez-vous de la Saint-Sylvestre contre le Champion de Bundesliga, à en croire les informations du quotidien L’Équipe. Un gros coup dur pour Christophe Galtier et l’équipe parisienne.

PSG : Quelle équipe du Paris SG sans Mbappé et Messi face au Bayern ?

Un coup dur en perspective pour le champion de France, qui doit déjà faire sans son meilleur buteur, Kylian Mbappé, également touché à une cuisse et espéré pour le nouveau déplacement à Marseille, le 26 février. En attendant d'en savoir plus sur la blessure de Lionel Messi, le coach du Paris Saint-Germain va devoir trouver une solution de repli avec le seul Neymar en pleine possession de ses moyens sur le Rocher face à l’AS Monaco. Le mois de février infernal, les Rouge et Bleu sont notamment très sollicités.

Le Paris Saint-Germain peut-il s'en sortir contre le Bayern Munich sans Kylian Mbappé et Lionel Messi à l'aller ? Messi sera-t-il remis pour affronter le Bayern Munich dans cinq jours en Ligue des champions ? Comme il s'agit d'une blessure musculaire, c'est loin d'être certain, mais L’Équipe précise toutefois que « le club parisien reste confiant » à ce stade concernant la présence de Messi face aux Allemands. Rendez-vous dans cinq jours.