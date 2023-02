OM : Tudor prévoit un grand changement contre Clermont, la compo !

Publié par Timothée Jean le 10 février 2023 à 12:25

Trois jours après sa victoire face au PSG, l’ OM se déplace à Clermont pour la 23e journée de Ligue 1. Igor Tudor devrait opérer un grand changement.

Mercredi soir, l’ OM a signé une belle performance en Coupe de France. L’Olympique de Marseille a remporté le Classico en éliminant le PSG (2-1) au terme d’un match passionnant. Les Marseillais affronteront Annecy en quart de finale de la compétition. En attendant, le club phocéen devra rapidement redescendre de son petit nuage afin de se concentrer sur le championnat.

Deuxième de Ligue 1 avec huit unités de retard sur le PSG, l’ OM a perdu des points dans sa course au titre de champion de France. Tandis que ses principaux poursuivants, le RC Lens (3e) et l’AS Monaco (4e), arrivent en force, l’ OM devra prendre le maximum de points afin de conserver sa place sur le podium. Et cela passe par une victoire ce samedi à 21h sur la pelouse de Clermont.

Pour ce déplacement en championnat, Igor Tudor devrait d’ailleurs procéder à quelques changements dans son onze de départ. D’autant plus que son équipe a dépensé beaucoup d’énergie pour éliminer le PSG en milieu de semaine. L’Équipe assure en effet que l’entraîneur de l’ OM devrait aligner une équipe fortement remaniée face aux Clermontois.

Clermont-OM : Dimitri Payet et Vitinha titulaires

Pour le match contre Clermont, Igor Tudor enregistre déjà le retour de renforts en défense. Suspendus face au PSG, Leonardo Balerdi et Eric Bailly sont de retour dans le groupe marseillais. Une bonne nouvelle pour le technicien croate, déjà confronté à quelques blessures dans ce secteur de jeu. Touché à la cuisse et forfait face au PSG, Nuno Tavares devrait être absent durant « une ou deux semaines », avait expliqué Igor Tudor lors de sa dernière conférence de presse.

L’entraîneur de l’ OM envisagerait aussi d’aligner la nouvelle recrue Azzedine Ounahi face à Clermont en vue de faire souffler Jordan Veretout ou Mattéo Guendouzi. L’idée de relancer Dimitri Payet, laissé sur le banc de touche durant l’intégralité du match au PSG, serait aussi à l’étude.

En attaque, Igor Tudor pourrait une nouvelle fois faire confiance à sa nouvelle arme offensive en titularisant Vitinha. Décevant face à l'OGC Nice, l’attaquant portugais aura sans doute l’occasion de se rattraper. L’objectif du coach de l' OM sera surtout de faire souffler Alexis Sanchez, toujours constant dans les efforts.

La compo probable de l’ OM contre Clermont :

Gardien : Pau Lopez

Défenses : Chancel Mbemba, Eric Bailly, Leonardo Balerdi

Milieux de terrain : Jonathan Clauss, Valentin Rongier, Azzedine Ounahi, Sead Kolasinac

Attaquants : Cengiz Under, Vitinha, Dimitri Payet