ASSE : Un attaquant de retour à Saint-Etienne, la compo face à Dijon

Publié par Enzo Vidy le 10 février 2023 à 11:25

Alors que l' ASSE joue un match crucial pour le maintien samedi, un attaquant fait son retour à Saint-Etienne. Voici la compo face à Dijon.

Après sa victoire acquise à l'arrache le week-end dernier face à Annecy, l' ASSE va à nouveau être confronté à un concurrent direct dans la course au maintien samedi après-midi. Les hommes de Laurent Batlles vont accueilir Dijon à Geoffroy-Guichard, avec l'objectif de quitter la zone de relégation.

Pour cette rencontre, l' ASSE ne sera pas au complet, et devra composer sans Kader Bamba et Anthony Briançon qui sont toujours en phase de récupération après leur blessure. Toutefois, les deux joueurs étaient déjà absents la semaine dernière face à Annecy, et cela n'a pas empêché les Stéphanois de remporter la partie dans les dernières minutes.

Une autre incertitude plane au-dessus de Laurent Batlles. Dennis Appiah, arrivé cet hiver en provenance du FC Nantes, est incertain pour la réception de Dijon samedi. En revanche, le coach de l'ASSE va pouvoir compter sur un important retour en attaque.

ASSE : Gaëtan Charbonnier sera présent face à Dijon

Recrue phare du dernier mercato hivernal de l' ASSE, Gaëtan Charbonnier a rapidement conquis le coeur des supporters stéphanois par sa hargne et sa détermination affichées sur le terrain. La semaine dernière, le buteur de 34 ans n'avait pas pu prendre part à la rencontre face à Annecy suite à un problème au dos.

Mais samedi, l'attaquant de l' ASSE sera bien de retour avec les Verts pour tenter de venir à bout de Dijon. Reste à savoir si Laurent Batlles prendra le risque de l'aligner d'entrée dans un match capital pour la suite de la saison stéphanoise. Depuis son arrivée dans le Forez, l'ancien joueur d'Auxerre comptabilise déjà un total de 3 buts en seulement 6 rencontres disputées.

La compo probable de l'ASSE face à Dijon :

Gardien : G. Larsonneur

Défenseurs : D. Appiah, T. Monconduit, S. Sow, L. Petrot

Milieux de terrain : M. Cafaro, A. Moueffek, B. Bouchouari, N. Nkounkou

Attaquants : J-P. Krasso, G. Charbonnier