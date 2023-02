ASSE : Deux forfaits annoncés à Saint-Etienne contre Dijon

Publié par ALEXIS le 09 février 2023 à 15:39

Le coach de l’ ASSE, Laurent Batlles, a clarifié la situation de trois joueurs blessés et en reprise, en vue du match contre Dijon FCO, samedi.

À deux jours d’affronter Dijon FCO, l’entraîneur de l’ ASSE a fait connaître la décision concernant Gaëtan Charbonnier, Anthony Briançon et Kader Bamba. Les trois joueurs, de retour de blessure, ont repris l'entraînement cette semaine, mais à l’écart du groupe. Ce jeudi, Laurent Batlles a pu récupérer seulement le premier cité.

L’attaquant de Saint-Etienne est remis de son mal de dos et sera disponible lors de la 23e journée de Ligue 2, samedi à 15h au stade Geoffroy- Guichard. « Il y a quelques bonnes nouvelles, Gaëtan Charbonnier a repris l'entrainement presque normalement ce matin », a assuré le coach de l’ ASSE, en conférence de presse d'avant-match.

Absent lors de la victoire des Verts contre le FC Annecy (3-2), le nouveau buteur de l’équipe stéphanoise devrait retrouver sa place de titulaire lors de la réception du DFCO. Néanmoins, Laurent Batlles devra composer son équipe sans Anthony Briançon et Kader Bamba. Le capitaine et la recrue hivernale sont certes en avance sur le protocole médical, mais leur retour à la compétition ce samedi n’est pas possible.

ASSE : Briançon et Bamba forfaits contre Dijon

D'après l'entraîneur de l' ASSE, « ils seront toujours absents pour la réception de Dijon. Concernant Kader Bamba, il y a un protocole mis en place par le docteur. Il est en avance par rapport à ce qui a été prévu au départ. Il a repris un peu plus tôt que prévu. Les kinés ont demandé à le prendre en main pour voir si on peut envisager un retour plus précoce », a-t-il expliqué, dans son point médical.

« Pour Anthony Briançon, c'est la même chose. Il est avec des pansements, il doit se faire enlever les points de suture demain matin. Le risque est là, il faut voir si ça se rouvre ou pas. Il aura une protection, mais il faut que ça soit bien cicatrisé. J'essaie de les freiner un peu, mais Anthony est impatient de reprendre avec nous », a indiqué Laurent Batlles.

Pour rappel, le défenseur central s’est fait une blessure ouverte au tibia, en heurtant le poteau, face au FC Sochaux, le 28 janvier. Dans le même match perdu par l' ASSE à Geoffroy-Guichard (2-3), Kader Bamba avait été victime d’une blessure musculaire, tout seul.