OM : Jonathan Clauss reçoit l'aide d’une légende de Marseille

Publié par Timothée Jean le 10 février 2023 à 19:55

Présent en conférence de presse avant le choc OM-Clermont, Jonathan Clauss a révélé avoir reçu de précieux conseils d'une légende de Marseille.

Après sa qualification face au PSG (2-1) en Coupe de France, l'Olympique de Marseille tentera de continuer sa belle série en championnat face à Clermont Foot. Deuxième de Ligue 1, le club phocéen devra impérativement s’imposer ce samedi face au club clermontois afin de conserver sa place sur le podium. Présent en conférence de presse ce jeudi, Jonathan Clauss reste revenu sur la préparation de cette rencontre.

Le défenseur de l' OM assure que l’euphorie liée à la victoire au rival parisien a rapidement été dissipée. Les Phocéens restent très concentrés et comptent répéter les mêmes efforts face à Clermont. « C’est vraiment le type de match compliqué, plus que mercredi contre Paris. Il faudra mettre encore plus d'envie et d'agressivité, car on ne va pas passer à côté. L'entame de match sera super importante », a-t-il indiqué.

OM : Jonathan Clauss prend des conseils avec Jean-Pierre Papin

Par la suite, Jonathan Clauss a révélé avoir eu une discussion très instructive avec Jean-Pierre Papin, qui occupe le poste de conseiller de Pablo Longoria à l’ OM. Revenu de blessure après un mois d'arrêt, le latéral droit français a reconnu avoir reçu une aide précieuse de la part de la part de la légende marseillaise concernant son manque de réalisme.

« J’en ai parlé avec Jean-Pierre Papin, peut-être qu'il me manque un but pour tout changer. Rien n'est acquis, il faut encore que je travaille pour être plus décisif. On en a parlé. J'ai dit que je ne me sentais pas le plus à l'aise du monde devant le but, il m'a dit de régler de petits détails, sur ma façon de me positionner », a-t-il indiqué.

Comptant huit points de retard sur le PSG, l’ OM est toujours considéré comme un sérieux candidat au titre de champion de France. Et Jonathan Clauss est convaincu que son équipe est capable d’aller cher ce trophée. « Sous ce maillot, on a forcément envie de jouer le titre, ça me parait évident et logique », a-t-il assuré. Pour cela, l’ OM devra poursuivre cette belle dynamique en championnat et cela passe par une victoire dès ce week-end à Clermont.