PSG Mercato : Le Paris SG réactive la piste d'un défenseur de Marseille

Publié par Thomas G. le 23 novembre 2022 à 20:09

Intéressé depuis plusieurs mois par Milan Skriniar, le PSG pourrait finalement se tourner vers un grand talent de Bundesliga, natif de Marseille.

Cet hiver, le Paris Saint-Germain a une priorité en tête : recruter un défenseur central. L’été dernier, les Parisiens souhaitaient engager un nouvel élément défensif pour ajouter de la concurrence dans ce secteur. La cible prioritaire du PSG était Milan Skriniar depuis la nomination de Luis Campos en tant que conseiller sportif. Mais le capitaine de l’Inter Milan est désormais proche de signer un nouveau contrat avec les Nerazzurri. Le Paris Saint-Germain a donc changé de fusil d’épaule en réactivant la piste menant à un défenseur français.

Selon les informations du média espagnol Fichajes, les dirigeants du PSG sont revenus à la charge pour le défenseur du RB Leipzig, Mohamed Simakan. L’espoir français était l’une des alternatives de Paris cet été et le club de la capitale pourrait finalement passer à l’action cet hiver. en profitant des bonnes relations avec le RB Leipzig pour finaliser la transaction aux alentours de 40 millions d’euros.

PSG Mercato : Simakan peut-il tromper Marseille pour Paris ?

L’été dernier, les Parisiens ont notamment négocié le transfert de Nordi Mukiele et le prêt avec option d’achat d’Abdou Diallo. La situation de l’international sénégalais pourrait également profiter à Paris. Le RB Leipzig souhaiterait lever l’option d’achat de 23 millions d’euros d’Abdou Diallo faisant baisser la note d’un éventuel transfert de Mohamed Simakan. Reste à savoir si le natif de Marseille souhaite s’engager au Paris Saint-Germain après avoir évolué dans les équipes de jeunes de l’OM.

L’année 2023 sera charnière pour le PSG, les propriétaires qataris pourraient céder un pourcentage du club et offrir de nouvelles perspectives. Lionel Messi et Sergio Ramos seront également en fin de contrat en juin 2023 et le club de la capitale souhaiterait les prolonger. Les dirigeants du Paris SG ont pour objectif de remporter la première Ligue des Champions en se renforçant lors du mercato hivernal. En plus d’un défenseur, le PSG pourrait recruter un attaquant, Joao Félix, Cristiano Ronaldo et Gabriel Martinelli sont notamment dans le viseur.