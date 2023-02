RC Strasbourg : On en sait plus pour Djiku, absent contre le LOSC

Publié par Jules le 13 février 2023 à 16:20

Dimanche, le RC Strasbourg se déplaçait sur la pelouse du Pierre-Mauroy pour affronter le LOSC dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1.

Alors que le RC Strasbourg connaît une saison très compliquée en Ligue 1, le RC Strasbourg voulait s'imposer sur la pelouse du LOSC. Malheureusement, le RCSA devra attendre un peu avant de relancer la machine, puisque les hommes de Mathieu Le Scornet se sont inclinés ce dimanche. Une nouvelle défaite qui empêche Strasbourg de quitter la zone rouge, eux qui restent accrochés à la 17e place au classement de la Ligue 1.

Une nouvelle défaite pour le RC Strasbourg, qui a été ponctuée par une bagarre entre Dimitri Liénard et Nordine Kandil. La situation se tend de plus en plus pour le club alsacien, qui va devoir rapidement trouver des solutions. En plus de cela, Mathieu Le Scornet était privé de son vice-capitaine, Alexander Djiku, absent de dernière minute face au LOSC. Une absence surprenante, qui n'a manqué de faire débat chez les supporters strasbourgeois hier après-midi.

RC Strasbourg : Alexander Djiku était blessé face au LOSC

Comme l'a expliqué Alsa'Sports, Alexander Djiku était absent face à Lille en raison d'une blessure contractée contre le Montpellier HSC la semaine précédente. Une information d'autant plus surprenante que le défenseur central ghanéen était bel et bien présent sur la feuille de match du RC Strasbourg, malgré le fait que le staff du club était conscient que ce dernier ne pouvait pas disputer cette rencontre contre les Dogues.

Selon le média local, la blessure d'Alexander Djiku ne serait pas si grave que ça et son absence devrait être de courte durée avec le RC Strasbourg. En effet, le défenseur central de 28 ans pourrait être présent la semaine prochaine lors de la rencontre opposant le RCSA à Angers SCO. Une rencontre très importante pour les hommes de Mathieu Le Scornet qui seront opposés à un concurrent direct pour le maintien dans l'élite du football français.